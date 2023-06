Une 3ième mouture du projet au Carrefour 40-55 bientôt présentée ?

Le projet d’agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55 s’est encore une fois invité à la séance du conseil municipal de Trois-Rivières mardi soir. Plus tôt en après-midi, le sujet avait monopolisé le débat lors de la rencontre préparatoire des conseillers.

Des élus s’attendent à ce que la troisième mouture du projet soit présentée très bientôt. Cette information a cependant été niée à plusieurs reprises par le maire suppléant.

Elle n’est pas encore terminée cette mouture-là , a réitéré Daniel Cournoyer lors de la période de question qui a suivi la séance publique du conseil. Plus d’un citoyen s’étaient déplacés pour discuter du projet de développement industriel détruirait des milieux humides et qui divise autant les élus que la population.

Questionné plus tôt par Radio-Canada sur la possibilité d’aller de l’avant avec un vote sur l’agrandissement du Carrefour 40-55 en l’absence du maire, Jean Lamarche, et de certains conseillers, le maire suppléant ne dit pas non.

« En l’absence de beaucoup de joueurs, ce serait peut-être difficile. Mais s’attendre à avoir tout le monde autour de la table, ça risque peut-être de déplacer des décisions dans le temps. [...] La ville doit continuer à évoluer et si on a des besoins comme tel, on ne peut pas attendre le retour de conseillers. » — Une citation de Daniel Cournoyer, maire suppléant de la Ville de Trois-Rivières

Alors que le maire, Jean Lamarche, est en congé de maladie depuis des mois, la conseillère du district Saint-Louis-de-France, Geneviève Auclair, est elle aussi absente depuis plusieurs semaines, tandis que François Bélisle, conseiller de Pointe-du-Lac, a annoncé à ses collègues qu’il devra s'absenter jusqu’au mois d’août en raison d’une opération.

J’espère que pour un vote historique comme celui du parc 40-55, on va attendre les collègues. [...] J’espère que vous allez attendre ça et que vous ne ferez pas ça à la sauvette parce que sinon vous allez en entendre parler , a d’ailleurs tenu à mentionner François Bélisle lors de la séance publique du conseil.

Une deuxième tentative pour Dany Carpentier

Le conseiller du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, est revenu à la charge mardi soir en proposant de nouveau une résolution pour que la Ville se dote d’un plan directeur du développement industriel et technologique qui permettrait d’établir des orientations à suivre pour les prochaines années.

On doit se donner l’occasion de prendre une décision rassembleuse et surtout judicieuse , a précisé le conseiller.

Le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier (Archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Sa proposition, d’abord présentée en séance publique en janvier dernier, a été battue pour une deuxième fois, avec un vote de sept élus se positionnant contre et six en faveur.

De quoi avons-nous peur?, a clamé le conseiller du district de Marie-de-l’Incarnation, Richard W. Dober, quelques minutes avant le vote. Si ce qui est proposé à date passe l’examen, [si] c’est acceptable, on ne devrait pas se gêner d’aller un peu plus loin et de confirmer ce que les gens nous proposent .

Son collègue du district du Carmel, Pierre Montreuil, a quant à lui affirmé que la Ville a déjà, par exemple, une stratégie immobilière avec des indicateurs de progression. Qu’est-ce que sera la prochaine présentation qui va nous être servie? Je ne la connais pas. Je connais des bribes, mais je crois que la nouvelle mouture sera très intéressante , a-t-il conclu avant de demander le vote.

Cri du coeur des commerçants du centre-ville

Des commerçants du centre-ville se sont également présentés à la séance publique de mardi. L’un d’eux a pris la parole pour dénoncer une recommandation du Conseil consultatif d’urbanisme (CCU) de Trois-Rivières pour laisser une entreprise qui occupe des locaux au centre-ville déménager des bureaux au District 55.

Le copropriétaire du salon de coiffure La Boîte à Coupe craint de voir les travailleurs déserter le centre-ville au profit du nouveau quartier.

L’été, le centre-ville est extraordinaire, il est rempli, [...] pas de problème pour les commerces, les cafés, les restos, les boutiques. L’hiver, si les entreprises dans les étages disparaissent au fur et à mesure que les années vont suivre, malheureusement c’est dramatique , explique Patrick Dubois.

Le maire suppléant, Daniel Cournoyer, a précisé que la recommandation du CCU sera connue officiellement à la prochaine séance du conseil municipal et que le dernier mot reviendra aux élus.

La Ville avait décidé de retirer environ la moitié des toilettes chimiques. Photo : Radio-Canada

Les toilettes chimiques de retour dans les parcs

Par ailleurs, Trois-Rivières a renversé sa décision de retirer des toilettes chimiques des parcs municipaux afin d’alléger son budget de 20 000 dollars.

C’est ce qu’ont annoncé des élus mardi soir. Ils répondaient aux critiques d’une dizaine de citoyens qui se plaignaient de ne plus avoir de toilettes chimiques au parc Jean-Perron situé au Cap-de-la-Madeleine.

Vous voyez les gens qui sont ici? On a une moyenne d’âge de 70 ans. Moi j’attends une opération pour mes deux genoux, une autre dame attend pour une hanche, une autre a des problèmes de poumon, l’autre est cardiaque , a partagé Thérèse Verville précisant que les toilettes les plus proches sont à 700 mètres aller-retour du terrain de pétanque où le groupe joue.

La quinzaine de toilettes publiques qui a été retirée seront donc réinstallées d’ici la fin du mois d’août. La Ville devra réévaluer la situation pour l’année prochaine.

Avec des informations de Jacob Côté