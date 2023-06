Les feux de forêt forcent l’annulation d’événements en Abitibi-Témiscamingue

Après le Défi Iamgold 117-101 qui a été interrompu samedi dernier en raison de la mauvaise qualité de l’air, voilà que le Cyclo Titour a été carrément annulé par mesure préventive pour les mêmes raisons.

L'événement devait faire son grand retour dimanche prochain entre Amos et Val-d’Or.

Les coureurs du Défi 117 ont dû s'arrêter avec un peu plus de 30 kilomètres à faire. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La direction du Tour de l’Abitibi, qui organise le Cyclo Titour, convie donc les amateurs de vélo à l’an prochain, soit le 16 juin 2024. Elle tient du même coup à préciser que les randonneurs qui avaient déjà payé leur inscription seront remboursés.

Pow-wow et Rodéo annulés

Le comité de Pow-wow de Pikogan a aussi annoncé l'annulation du rassemblement prévu les 9 et 10 juin.

Il n'a pas été possible pour les organisateurs de remettre le 9e Pow-wow puisque la situation des feux de forêt est imprévisible.

Le 8e Pow-wow de Pikogan s'est déroulé en juin 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Dû aux circonstances, il est de notre devoir de prioriser la sécurité et le bien-être de tous les spectateurs, chanteurs, danseurs et bénévoles , écrit le comité du Pow-wow Abitibiwinni et le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni dans un communiqué conjoint.

De son côté, le Festival équestre et Rodéo professionnel de La Sarre, qui devait être présenté le week-end prochain, a été reporté du 21 au 25 juin prochains, en espérant bien sûr que la situation des feux de forêt en Abitibi-Ouest se sera améliorée.

Le spectacle régional de la Fête nationale, prévu le 23 juin au parc équestre de La Sarre, est maintenu. Les organisateurs indiquent que les deux événements vont cohabiter et que les détails de la programmation seront dévoilés bientôt.

Cette semaine, des activités sportives ont aussi été annulées. La mauvaise de qualité de l'air provoquée par les feux de forêt est en cause.

Des conférences de presse pour lancer la saison touristique en Abitibi et au Témiscamingue ont aussi été reportées à une date ultérieure.