L’École secondaire Curé-Hébert prend des couleurs

L'enseignante en arts plastiques Caroline Larouche a chapeauté cette importante initiative en compagnie de ses collègues Roxanne Roy, responsable de la sécurité, et Manon Vermette, technicienne en travaux pratiques.

L'idée de départ est née au début de la pandémie. C'était triste, c'était sombre. On voulait que les élèves retrouvent une école colorée et vivante. On voulait développer un sentiment d'appartenance. Et depuis septembre dernier, cinq artistes ont donc travaillé dans les couloirs avec des élèves. Il s'agit de Joëlle Gobeil, Gabrielle Côté, Mégane Fortin, Mauro et Shana Patry. On a vraiment hâte de montrer le résultat au public, c'est magnifique, coloré et de toute beauté.

Des murs de l'École secondaire Curé-Hébert ont été peints avec des murales colorées. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Pour la jeune peintre de Stoneham Mégane Fortin, il s'agit d'une première. C'est une murale d’une grandeur de 29 pieds par 7 pieds, c'est mon plus gros projet à vie! J'ai vraiment aimé ça parce que j'ai toujours voulu m'exprimer sur plus grand, pour faire de plus grands mouvements. Finalement, ça a donné un très bon résultat dont je suis très fière.

Le vernissage de toutes les murales avait lieu mardi à l’école Curé-Hébert.