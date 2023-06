Alerte de chaleur pour le sud de l’Alberta, sur fond d’augmentation des risques d’incendie

Selon l'agence météorologique, le temps chaud devrait commencer mercredi et s'atténuer au cours du week-end. Bien que de la pluie soit attendue, un météorologue d'Environnement et Changement climatique Canada croit qu'elle pourrait ne pas être suffisante pour compenser les conditions chaudes et sèches.

Ce qui serait vraiment bien, c'est qu’il y ait des précipitations constantes, jour après jour, pendant des semaines et des semaines, au lieu de 24 h de précipitations assez importantes , explique Armel Castellan, météorologue chargé de la préparation des alertes au sein de l'agence. Ce scénario n'est pas du tout probable , ajoute-t-il.

Des conditions propices à la propagation des feux

Après deux importants feux d'herbe dans la ville lundi, le service d'incendie de Calgary appelle de nouveau les résidents à la prudence. L'incendie de McHugh Bluff, dans le nord-ouest de la métropole, s'est déclaré à quelques mètres de maisons surplombant le centre-ville.

Celui déclaré à Inglewood, à l'ouest du centre-ville, aurait été déclenché délibérément, selon la police. Un homme fait l’objet d’une accusation criminelle.

Un feu s'est déclaré lundi à l'ouest du centre-ville de Calgary. Un homme a été accusé en relation avec cet incendie. Photo : Radio-Canada / Kate Adach/CBC

Des duvets de peupliers se sont accumulés dans certaines zones et certaines personnes ne réalisent pas à quel point ils sont inflammables et à quelle vitesse le feu [qui en est issu] peut se propager , avertit Carol Henke, responsable de l'information publique au sein du service des pompiers de Calgary.

La plupart des incendies sont déclenchés par des mégots de cigarettes.

Un avis d'incendie pour Calgary, qui était en place en raison du risque permanent d'incendie de forêt dans toute la province, a été levé jeudi.

