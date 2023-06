Évacuations complètes pour Chibougamau et Oujé-Bougoumou dans le Nord-du-Québec

Elle a indiqué dans un point de presse sur Facebook, vers 20 h 15 mardi, que les citoyens peuvent se rendre à l’aréna de Roberval, où des installations seront mises en place.

On vous demande de partir avec le minimum, a indiqué la mairesse. Je comprends qu’il y a des gens qui vont peut-être vouloir apporter leurs animaux, mais on vous demande s'il vous plaît de vous concentrer sur vos conjoints et vos enfants. Et on part dans l’ordre tranquillement.

Manon Cyr demande également à ses citoyens de mettre une feuille dans une fenêtre ou sur la porte de leur domicile avec le nombre de personnes qui y vivent lorsqu’ils auront évacué. Cette mesure doit indiquer aux agents de la Sûreté du Québec si les citoyens ont bien quitté leur maison.

Les feux qui menacent la ville sont situés au nord, près de Mistissini. Selon Manon Cyr, les brasiers auraient avancé plus rapidement que prévu en raison des vents.

D'après la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), deux incendies dans ce secteur ont des superficies de 50 000 et 12 500 hectares.

La Ville de Chibougamau avait annoncé plus tôt dans la journée que des tranchées protectrices allaient être mises en place autour de son territoire pour se protéger des feux de forêt.

Oujé-Bougoumou aussi

Du côté de la communauté crie d’Oujé-Bougoumou, située à une quinzaine de kilomètres au nord de Chapais, l’évacuation complète a été annoncée par le chef Curtis Bosum vers 19 h 30.

Aux membres de la Nation crie d’Oujé-Bougoumou, j’annonce une évacuation complète obligatoire , a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Il invite les gens à se rendre au Cégep de Chicoutimi.

Restez calme et conduisez prudemment. Que Dieu vous bénisse , a-t-il poursuivi à l’intention de ses membres.

Plus tôt en soirée, un communiqué faisait état d’une évacuation pour les personnes vulnérables, un peu à l’image de ce qui s’est fait la veille du côté de la communauté atikamekw d’Opitciwan, en Haute-Mauricie. Ces personnes ont été amenées lundi soir dans un hôtel de Roberval.

Chapais en préavis d’évacuation

Pour ce qui est de Chapais, à une trentaine de kilomètres à l’ouest, un préavis d’évacuation devrait être publié plus tard ce soir.

La mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, a tenu un point de presse jeudi à 18h. Photo : Radio-Canada

À Chapais, vu qu'on est plus loin, le feu est encore à une bonne distance. On parle d'au moins 40 km-48 km, donc ce n'est pas inquiétant pour nous, pour ce soir, à moins que ça dégénère, ça on ne peut pas le prévoir. Les feux, c'est très imprévisible, malheureusement. Donc pour l'instant, on est encore sous contrôle. Par contre, ce soir ce qu'on va faire, c'est émettre un communiqué de préavis de préévacuation pour que les gens puissent commencer à se préparer, parce que demain ça va être une une forte probabilité que les gens devront quitter la ville , a expliqué la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard.

La semaine dernière, la moitié sud de la municipalité a été évacuée pour trois nuits.

Route fermée

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé vers 21 h que la route qui relie le secteur de Chibougamau-Chapais au Lac-Saint-Jean a été fermée en direction nord.