Les Roughriders de la Saskatchewan sont d’attaque pour entamer la saison régulière

L'équipe saskatchewanaise a battu le record de la plus longue série de défaites enregistrée à domicile au cours de la dernière saison.

Le directeur général des Roughriders, Jeremy O'Day, salue la performance des joueurs tout au long des matchs présaisons, tout en soulignant que le plus important, c'est ce qui se déroule à partir de ce moment .

Les matchs de présaison ne comptent pas, mais ils sont importants pour créer une dynamique et pour montrer ce qu'on a comme effectif pour entamer la nouvelle saison , affirme-t-il.

Jeremy O'Day a également exprimé sa satisfaction quant à la rapidité avec laquelle l'équipe s'est soudée, malgré les départs d'anciens joueurs et l'arrivée de nouveaux talents.

Selon M. O'Day, les joueurs démontrent une motivation élevée, adhèrent pleinement au système de jeu et adoptent facilement la culture de l'équipe.

Les Roughriders avaient terminé en quatrième position, lors de la saison précédente de la Ligue canadienne de football (LCF)

En février dernier, l'équipe de football de la Saskatchewan a perdu son quart-arrière, Cody Fajardo. Ce dernier a signé un accord avec les Alouettes de Montréal.

Ils ont aussi dû laisser partir Kienan LaFrance, qui portait les couleurs du vert et blanc depuis 2019. Selon Jeremy O'Day, la décision de le laisser partir n'était pas facile et décrit Kienan LaFrance comme un mec collant , qui est une personne et un coéquipier extraordinaire.

Les Roughriders ont cependant signé des contrats avec huit nouveaux joueurs, dont le quart-arrière américain Trevor Harris.

L'équipe a également maintenu dans ses rangs les trois autres quarts-arrière, Jake Dolegala, Mason Fine et Shea Patterson.

Avec les informations de Nicholas Frew