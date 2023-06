Amqui : Rayon de partage en santé mentale inaugure sa maison fraîchement rénovée

Les rénovations ont consisté à réaménager complètement l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.

La directrice, Nanny Gaudet, explique que ces travaux étaient nécessaires pour offrir un milieu adéquat pour tous. On avait des problèmes de structure qui faisaient que ce n’était même pas sécuritaire pour les gens , ajoute-t-elle.

Ces rénovations permettent également d’avoir un bureau de plus qui permettra d’accueillir une ressource supplémentaire. Éventuellement, on veut avoir plus de projets, aider plus de gens , explique Mme Gaudet.

On travaille en prévention, on évite des coûts sociaux parce que des gens ne vont pas à l'urgence. Des gens évitent la psychiatrie parce qu'on leur offre un soutien , estime la directrice.

À écouter : Un local agrandi et rénové pour l’organisme Rayon de partage en santé mentale

Rayon de partage en santé mentale emploie sept personnes. L’organisme qui existe depuis 35 ans offre de l’aide à environ 250 personnes par année.

On travaille le mieux-être psychologique. On fait plein d'activités, de l'intervention téléphonique individuelle, des groupes d'entraide. Dans le fond, les gens trouvent ce qui pourrait leur faire du bien ici, puis ils s’impliquent , affirme Nanny Gaudet.

«Pendant les rénovations, on a réussi à aller chercher beaucoup de sous dans la communauté pour être capable de poursuivre nos activités sans amputer notre budget annuel», affirme Nanny Gaudet, directrice de l'organisme Rayon de partage en santé mentale, à Amqui. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’organisme offre entre autres des ateliers de cuisine, de la peinture sur bois et sur toile ainsi que des sorties de groupe. On fait des activités que les gens aiment, que les gens décident ajoute-t-elle. Cela permet de sortir les personnes de l’isolement, de les revaloriser par tout ce qu’elles font ici, pour reprendre le pouvoir sur leur vie , explique-t-elle.

L’organisme Rayon de partage en santé mentale ouvre d'ailleurs ses portes à toute la population. On peut venir ici sans avoir de diagnostic en santé mentale, mais on peut venir ici parce qu'on a un diagnostic en santé mentale et qu’on ne sait pas quoi faire avec ça , tient-elle à souligner.

Maintenant que les rénovations sont terminées, l’organisme travaille à aller chercher du financement pour embaucher des ressources humaines supplémentaires.

Avec les informations de Jean-François Deschênes