Feux de forêt à Chute-des-Passes : une impression de déjà-vu pour des villégiateurs

Alain Renaud surveille constamment la propagation des feux de forêt en cours dans le secteur de Chute-des-Passes. Il espère ne pas revivre le même cauchemar qu’en 2020, lorsque son chalet a été complètement rasé par les flammes. Ça a été l'enfer, a lancé le villégiateur. Les souvenirs sont proches. Je regarde les images et ce n'est pas croyable. Jamais je ne croirai qu'on va devoir recommencer tout ça. Voyons donc.

Alain Renaud a vu son chalet être rasé par les flammes en raison du feu de forêt de 2020. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Son projet de retraite dans lequel il investissait temps et argent depuis vingt ans a été détruit par l’immense brasier de Chute-des-Passes, il y a trois ans. Environ 50 000 hectares de forêt avaient été rasés. Le villégiateur avait d’ailleurs quitté le secteur in extremis, avant que tout soit ravagé. Quand on est parti, on avait le feu en arrière de nous autres, a indiqué Alain Renaud. [...] Il n'y avait plus rien. Il restait juste la chaloupe sur le bord de l'eau qui n'avait pas brûlé. On a dû recommencer à zéro.

Rebâtir à Chute-des-Passes

Plusieurs propriétaires ont choisi de rebâtir leur chalet au même endroit, étant loin de se douter que la situation se répèterait aussi tôt. Un des feux de forêt se trouve actuellement à une douzaine de kilomètres du chalet d'Alain Renaud. Ils sont quand même assez loin, mais avec les vents, ça peut aller vite, a-t-il ajouté. Je l'ai vécu en 2020. Alors ça m'inquiète un peu, c'est sûr.

Gaétan Sirois, également sinistré du feu de forêt de 2020, est aussi sur le qui-vive. C'est inquiétant, mais on est tellement dans le désert, a remarqué le villégiateur. Il n'y a plus de forêt verte autour de chez nous. On se croise les doigts. [...] Moi je travaille dans l'industrie forestière aussi et c'est notre gagne-pain, ce bois-là.

Alors que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) n’est pas en mesure de combattre la douzaine d'incendies non maîtrisés dans le secteur de Chute-des-Passes, les deux hommes sont malheureusement impuissants devant la situation.

On se disait : "Ça a déjà été brûlé, il n'y a pas de danger", a ajouté Alain Renaud. Mais non, le bois est sec. Il y a beaucoup d'arbres encore par terre. C'est aussi dangereux. Ça peut brûler autant. [...] On espère que non, que la pluie va tomber.

Évacuer le secteur

Malgré l'interdiction de se trouver en forêt, des villégiateurs s’entêtent à y rester. Ça n’en vaut pas la peine, selon Alain Renaud. Il y a trois ans, il avait tardé à se plier à la consigne, croyant qu’il pourrait protéger sa propriété. Une décision qu'il regrette encore amèrement.

En l'espace de quatre heures, on était dans le feu, s’est-il souvenu. On est descendu avec le feu avec nous autres. C'était l'enfer. J'en connais qui sont encore là. Je leur dit : "Vous ne sauverez rien. Ça ne donne rien de risquer de mourir et de brûler pour sauver un chalet." Oui, ça fait mal au coeur, mais moi je ne le referais pas. Tu t'en souviens longtemps. J'ai encore des flashs. C'est fort le feu. C'est pas toi qui mène.

D'après le reportage d'Andréanne Larouche