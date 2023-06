Une femme de 70 ans passible d’une amende de 5000 $ pour avoir nourri des pigeons

Jessica Rendell explique que sa mère, Susan Rendell, est poursuivie par la ville pour avoir violé un arrêté municipal qui interdit aux résidents de nourrir les animaux sauvages dans les propriétés résidentielles.

Elle explique que sa mère nourrit des pigeons dans son jardin depuis plus de 10 ans. Ma mère a subi des traitements contre le cancer il y a quelques années. Elle souffre de troubles anxieux, c'est une personne âgée, et ils ont été d'un grand réconfort pour elle , raconte sa fille.

Il y a tant de crimes et tant d'autres problèmes urgents, pourquoi dépenser l'argent des contribuables pour poursuivre les gens qui nourrissent les pigeons? , s'interroge Jessica Rendell.

La fille de Susan Rendell pense qu'un voisin s'est plaint à la municipalité. Photo : CBC News / Ben Nelms

Elle explique que sa mère a reçu une lettre de la municipalité il y a quelques mois lui demandant d’arrêter de nourrir les pigeons. Sa mère a essayé de leur donner moins de nourriture mais les pigeons, habitués à être nourris à cet endroit depuis des années, sont revenus.

Des documents judiciaires montrent que Susan Rendell a été poursuivie le 13 avril pour n'avoir pas cessé de nourrir les animaux sauvages et pour n'avoir pas placé de la nourriture ou d'autres attraits à l'extérieur , en violation d'un arrêté municipal sur les propriétés résidentielles qui interdit ces deux activités. Dans le règlement municipal, la définition d’ animaux sauvages inclut les pigeons.

Un porte-parole de la ville de Saint-Jean a expliqué à CBC que l’arrêté est entré en vigueur en juin 2019. Des articles de presse de l’époque expliquent que la mesure a été mise en place pour freiner la population de rats dans la ville.

La ville refuse de commenter l’affaire en cours et affirme qu’ une autre poursuite est en cours en lien avec l’arrêté.

Retour en cour provinciale en juillet pour la septuagénaire

Pour sa fille, c’est l’incompréhension. Si nourrir les pigeons était une source de nuisances, elle comprendrait les mesures prises à l'encontre de sa mère. Mais il n'y a pas de saleté, ni de rats, affirme-t-elle.

Je m'assois dans son jardin en été et je n'ai jamais vu un rat. Elle est là depuis 30 ans, et je pense qu'elle a peut-être vu deux rats en 30 ans , a déclaré Jessica Rendell. Si les oiseaux allaient partout chez les voisins et s’ils déféquaient partout, je l'encouragerais à arrêter , poursuit sa fille.

Susan Rendell a comparu en cour provinciale jeudi dernier, selon le registre des audiences. Sa fille explique que l'affaire a été reportée et que sa mère devra revenir devant le tribunal le 20 juillet.