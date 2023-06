Des récits migratoires sur céramiques à la Galerie d’art de Moose Jaw

« C'est une exposition à propos de l’immigration de nos parents. » — Une citation de Jeannie Mah, artiste

Le certificat de taxe d'entrée sur l’immigration chinoise est reproduit parmi des œuvres de Jeannie Mah. Photo : Heidi McKenzie

Histoire d’une famille chinoise en Saskatchewan

Artiste réginoise, Jeannie Mah offre des œuvres en porcelaine qui semblent défier les lois de la physique. Elle explique qu’elle produit des bols plus grands que nature , des récipients aux parois presque aussi fines que des feuilles de papier, fragiles et fines.

Un contraste entre l'objet utilitaire et l'objet d’art règne dans son travail.

Un détail des œuvres en porcelaine, faites d'une céramique d'une fragilité extrême. Photo : Raphaële Frigon

Des bols très peu pratiques pour boire ou manger, mais parfaits pour raconter des histoires. Sur ceux-ci, elle offre un récit visuel migratoire à l'aide de transfert d'impression.

À travers ce médium, Jeannie Mah raconte l'histoire familiale, celle de son père, immigrant au Canada, qui a notamment dû payer la taxe sur l’immigration chinoise.

Mon père est arrivé au Canada en 1922, à l'âge de 12 ans, donc c'est cette année, c'est le 100e anniversaire de l’acte d’exclusion chinoise et j'ai eu envie d’exposer le certificat de taxe d'entrée que mon père doit payer pour arriver au Canada, affirme-t-elle.

À ces images historiques, s'entremêle des clichés de famille, des souvenirs de vacances, comme une photo d’une jeune Jeannie Mah avec une coupe de cheveux rétro.

Invitation au Voyage

Jeannie Mah profite également de cette exposition pour présenter Invitation au Voyage.

La série d'œuvres au titre emprunté à l'œuvre de Baudelaire trace les influences historiques de la porcelaine bleue et blanche chinoise au travers d’échanges culturels et commerciaux.

Le visiteur verra dans la série d'ouvres Invitation au Voyage des références architecturales, clins d'œil aux tuiles portugaises aux motifs fleuris, aux tons d’azur, et de vert-de-gris. Photo : Raphaële Frigon

Jeannie Mah référence les transplantations multiples qui ont donné naissance à ces motifs entre les cultures arabes, ottomanes, chinoises, et européennes. des céramiques aux tons de bleu si désirable en Europe, produites en Chine, mais inventées en Perse.

Allégories de la vie d'immigrant

Heidi McKenzie, artiste de Toronto, s'intéresse aux expériences des immigrants dans le contexte industriel canadien. Dans cette exposition elle documente le parcours de son père originaire de Trinidad, tout en s'inspirant de son propre héritage indo-caribéen et irlandais.

L'œuvre «Illuminated» de Heidi McKenzie prend la forme de boîtier lumineux dans lesquels sont encastrées des photographies à l'oxyde de fer sur des feuilles de porcelaine translucides. Photo : Raphaële Frigon

Elle a également recours à des impressions sur céramique, ses œuvres prennent tant la forme d’un mobile aux plaques de céramiques ornées de photos familiales, ou celle d'un château de cartes illustrant la fragilité de la vie d’un immigrant à l’aide de photo de son père qui s'est installé au Canada en 1953.

L'artiste illustre sa famille et son parcours migratoire à l’aide d’un jeu de blocs de construction de céramiques sur lesquels sont représentés ses ancêtres. Photo : Heidi McKenzie

L’histoire brique par briques

Heidi McKenzie propose également Brick By Brick: Absence VS Presence. Une installation multimédia qui a recours tant à des photographies historiques et contemporaines, aux sculptures en céramique, ainsi qu'à la réalité augmentée et une projection vidéo.

Heidi McKenzie propose des œuvres qui ont recours à de la réalité augmentée, à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette, les briques s'animent. Photo : Raphaële Frigon

L'artiste s’inspire de sa visite d’une usine historique de brique à Medecine Hat en Alberta, en 2019, et de l'expérience de son père en tant que maçon dans une usine à son arrivée au Canada.

Mon père m'a raconté qu'Il a travaillé dans les fours de briques de l'usine. Un contremaître disait que les travailleurs comme lui, à la peau foncée, pouvaient travailler dans une température très haute parce qu'ils étaient biologiquement habitués, c'était raciste , explique-t-elle. Ça m'a vraiment touché et ça m’a poussé à faire des recherches: qui étaient les gens qui travaillaient dans ces usines?

Heidi McKenzie tente donc grâce à cette installation de raconter l’histoire d’une façon esthétique, qui laisse place à l’interprétation du visiteur Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Brique par brique, Heidi McKenzie tente de donner une voix à des récits peu entendus; ceux d'ouvriers racisés dans la grande histoire industrielle canadienne.