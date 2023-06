Les Whitecaps défient le CF Montréal en s’appropriant le fameux sandwich à la viande fumée

Comme si se mesurer sur le gazon artificiel de BC Place ne suffisait pas, il fallait aussi ouvrir les hostilités dans les repas proposés aux spectateurs lors du match des Whitecaps contre le CF Montréal qui déterminera le champion canadien de soccer.

Pour un soir seulement, les visiteurs du stade pourront goûter au sandwich à la viande fumée de Vancouver. BC Place est notre domicile , lance Nathan Vanstone, l’un des directeurs des communications des Whitecaps. Nous voulons le rendre le plus inconfortable possible pour toute personne qui penserait soutenir Montréal , ajoute-t-il.

« Nous sommes à la maison. Nous avons nos partisans qui supporteront les Whitecaps et ils vont se délecter d’un sandwich à la viande fumée de Vancouver. » — Une citation de Nathan Vanstone, directeur des communications des Whitecaps

Pour la professeure de sociologie et psychologie du sport à l'Université Laurentienne, Barbara Ravel, il s’agit d’une manière de rendre le championnat encore plus attirant.

« On crée une rivalité qui n’est peut-être pas la plus évidente ou la plus excitante pour les communs des fans de sport. Et là d’un seul coup, on attire l’attention de tout le monde parce que ça a l’air un peu d’une pique contre Montréal. » — Une citation de Barbara Ravel, professeure de sociologie et psychologie du sport à l'Université Laurentienne

Mme Ravel se demande pourquoi avoir choisi ce cliché et non la poutine, par exemple, qui a une renommée plus grande. Du côté des Whitecaps, il s’agissait d’aller avec un élément que l’on retrouvait déjà dans les enceintes du stade, explique M. Vanstone.

Un couteau à double tranchant

Selon l’universitaire, toute publicité est bonne publicité . Mais est-ce que cette stratégie de marketing suscite plus d’engouement pour la confrontation de mercredi? L’avenir nous le dira, espère Barbara Ravel, car il est difficile de déterminer ce qu’aurait été l’attention des fans avec cette stratégie ou une autre plus neutre .

Dans le milieu sportif, il est commun que la rivalité se transporte hors du terrain d’affrontement. La professeure croit que c’est de bonne guerre et qu’il s’agit d’une façon d’impliquer le plus de gens possible.

Et à l’ère des réseaux sociaux, ce genre d’appropriation peut vite mal tourner. Les commentaires de l’annonce vont bon train sur le fil Twitter. Tantôt en faveur de l’initiative, tantôt le bâton pour se faire battre. Le porte-parole de Caps veut y voir l’amusement des uns et des autres, bien que certains n’y vont pas avec le dos de la cuillère et ajoutent leur grain de sel.

Nathan Vanstone conclut que la rivalité se limite sur le terrain . À la fin de la journée, nous espérons simplement que le match sera excitant et que Vancouver remportera la Coupe des Voyageurs pour la deuxième année consécutive.

La promotion du soccer au Canada

Cela peut paraître anodin, mais ce genre de stratégie peut aussi mettre en lumière le manque de promotion du soccer au niveau national. Barbara Ravel admet que la question est un peu compliquée, car Soccer Canada a aussi un historique compliqué et pas toujours reluisant en termes de promotion de ses équipes .

« Quand on parle de promotion du sport, je pense que c’est plus un échec de la Fédération que des équipes directes. » — Une citation de Barbara Ravel

Mme Ravel croit que beaucoup de gens s’intéressent au soccer, mais on n’a pas toujours le bon véhicule au Canada, parce qu’on est peut-être défaillant dans comment aborder le sport quand ce n’est pas au niveau national à l’extérieur du pays .

Grâce aux réseaux sociaux, il est aujourd’hui possible pour les équipes elles-mêmes de mousser la promotion de leurs matchs directement, reconnaît-elle.