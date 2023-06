Le Québec, nation à l’honneur à la biennale Révélations à Paris

Après la Norvège, la Corée du Sud, le Luxembourg, le Chili et le continent africain, c’est maintenant au tour du Québec d’être sous les projecteurs à Révélations, la biennale internationale Métiers d'art et Création de Paris. Une délégation de 34 artistes québécois, dont 9 des Premières Nations, y présentera des œuvres du 7 au 11 juin dans la capitale française.

C’est à la suite d’une participation remarquée à l’exposition Le Banquet , à la biennale Révélations de 2019 que le Québec s’est mérité le titre de Nation à l’honneur .

Il y a eu un engouement pour les créateurs québécois, de par notre originalité, mais aussi par notre ouverture par rapport aux métiers d’art. On se met moins de frontières et de barrières , explique Thierry Plante-Dubé, directeur général de la Maison des métiers d'art de Québec.

C’est autour du verre, du textile, de la sculpture, de la céramique et de la joaillerie que près de 400 artistes et artisans des métiers d’art de partout se rassembleront au Grand Palais Ephémère (le Grand Palais étant en restauration). Les artistes de la délégation québécoise auront l’occasion de montrer leur talent et leur créativité et d’enrichir leur réseau de contacts.

C’est excitant, c’est un honneur, raconte Ludovic Boney, artiste de Wendake présent à la biennale. C’est une ouverture sur ce qui se passe en Europe. Je vais essayer de ramener ça digéré au Québec. M. Boney, à qui l'on doit plusieurs œuvres imposantes à Québec, y présentera une plus petite sculpture de bronze et d’aluminium.

C’est un gros coup de pouce [pour les artistes de la délégation]. Participer à cet événement-là apporte aussi un retour sur les créations au Québec, ça apporte une certaine notoriété. On souhaite que ce soit un levier pour poursuivre, pour lancer leur carrière , commente M. Plante-Dubé.

En plus de 40 000 visiteurs attendus, la biennale Révélations attire des professionnels du milieu, dont des collectionneurs, des maisons du luxe et des curateurs de musées et de galeries.