Turquie : la justice annule la condamnation de quatre défenseurs des droits de la personne

La justice prévaut , se félicite cette ONG dans un communiqué qui salue l'annulation des condamnations sans fondement à l'encontre de quatre défenseurs, dont Taner Kiliç, président d'honneur d'Amnistie en Turquie, et Idil Eser, ancienne responsable de cette organisation dans ce pays.

Ces annulations de condamnations illustrent la nature politique des poursuites qui ont visé pendant des années les militants, estime l'organisation.

La décision d'aujourd'hui met un terme à une parodie de justice spectaculaire , a réagi la secrétaire internationale d'Amnistie internationale, Agnès Callamard, dans un communiqué.

Taner Kiliç, Idil Eser, Özlem Dalkiran et Günal Kursun font partie de 11 défenseurs des droits de la personne condamnés en juillet 2020 pour appartenance à une organisation terroriste .

Taner Kiliç avait été arrêté en juin 2017 et incarcéré pendant plus de 14 mois. Il avait été condamné à six ans et trois mois de prison.

Idil Eser, Özlem Dalkiran et Günal Kursun ont été condamnés à 25 mois de prison pour assistance à une organisation terroriste et ont passé plus de trois mois derrière les barreaux en 2017.

La justice turque avait annulé leurs condamnations en novembre 2022, mais la décision avait fait l'objet d'un appel.