Les résidents de Kátł’odeeche peuvent finalement rentrer chez eux

Tout comme leurs voisins de Hay River, ils avaient dû fuir la réserve le 14 mai, alors qu’un feu de forêt menaçait la petite communauté d’un peu plus de 300 personnes. Les résidents de Hay River ont pu retourner chez eux le 26 mai, mais l’attente a été plus longue pour la Première Nation.

Le résident Ryan Mckay se dit soulagé de rentrer chez lui, et s’estime chanceux d’avoir encore une maison. Je suis heureux de voir ma maison en un seul morceau. On a un endroit où retourner, mais mes voisins ne sont pas aussi chanceux… il y a beaucoup de dommages.

M. Mckay a toutefois perdu son camion, qui contenait tous ses outils. De retour chez lui depuis quelques heures, sa priorité est de couper l’alimentation électrique vers sa maison, avant que le courant ne soit rétabli dans la communauté.

Ryan McKay a été évacué à Yellowknife, puis est revenu la semaine dernière à Hay River, à l’hôtel, en attendant de pouvoir rentrer chez lui avec sa femme et ses enfants.

Selon les autorités, 15 bâtiments ont brûlé dans la communauté et 18 familles ont perdu leur toit.

Beaucoup de travaux ont été effectués pour pouvoir rouvrir la communauté, incluant la réparation et le remplacement de poteaux électriques.

Trop tôt pour revenir

Une autre résidente rejointe par CBC, Georgina Fabian, estime que la communauté n’est pas prête à accueillir à nouveau les résidents. Elle dit avoir appris la nouvelle du retour lors d’une réunion mardi. Mme Fabian n'a pas perdu sa maison.

Il n’y a pas d'électricité sur la réserve et pourtant, on dit aux gens de retourner à la maison. Et certains ont perdu leur maison. [...] Ceux qui n’ont plus de maison n’ont plus d’endroit où retourner.

Mme Fabian est en colère contre cette décision soudaine et le manque de communication de la part des autorités de la Première Nation. Il n’y a pas eu beaucoup d'informations qui ont circulé dans la communauté et même de notre cheffe et du conseil de bande. On ne nous a pas gardés informés , dit-elle.

La cheffe de la Première Nation, April Martel, avait pu visiter la communauté il y a environ une semaine. Elle avait confirmé que les bureaux administratifs avaient brûlé. Selon la cheffe, le plan est d'installer des campements de travailleurs dans la communauté pour les gens qui ont perdu leur maison.

Selon la dernière mise à jour des autorités, le feu de forêt est en voie d'être maîtrisé.

Avec les informations de Luke Carroll