La formation accélérée de 350 pompiers auxiliaires de la SOPFEU est complétée

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a annoncé avoir terminé la formation accélérée de ses premières cohortes de combattants auxiliaires. Plus de 350 travailleurs s'ajouteront rapidement aux pompiers qui combattent actuellement les feux de forêt partout dans la province.

La formation de 40 heures a été condensée en à peine deux jours et demi afin de déployer ces nouvelles ressources sur le terrain le plus rapidement possible. L'école de foresterie de Duchesnay faisait partie des endroits où la formation était donnée.

Toutefois, comme l'explique la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras, cette organisation choisit soigneusement les participants à ses formations. Il faut connaître les techniques de comportement de feu et l’orientation en forêt, a indiqué Mme Poitras. Donc, souvent, ce sont des personnes qui vont travailler dans les travaux sylvicoles, des travailleurs forestiers qui sont en arrêt de travail présentement en raison de la situation. Ils vont entrer dans nos rangs et prêter main-forte.

Entrevue avec Ysabelle Fiset

Selon la coordonnatrice à la formation des pompiers forestiers à la SOPFEU , Ysabelle Fiset, le contenu transmis aux futurs combattants auxiliaires est notamment centré sur la santé et la sécurité.

Plus concrètement, sur le terrain, ce qu’on leur enseigne, c’est vraiment le travail de pompier forestier, c’est-à-dire comment utiliser efficacement la motopompe, comment dérouler du tuyau, comment faire l’arrosage , a expliqué la formatrice en entrevue à l'émission Place publique.

Nouvelle vague de formation?

La SOPFEU pourrait lancer une deuxième vague de formation accélérée si les feux de forêt continuent de gagner du terrain. Cependant, pour l’instant, cette possibilité est écartée.

Il faut dire qu'on a un ratio d'encadrement qui nous permet d'engager une certaine quantité de personnes, de les superviser adéquatement pour assurer que le travail soit bien fait et qu'il [respecte les normes] en santé et en sécurité, a ajouté Ysabelle Fiset. Donc, notre ratio d'encadrement nous permet présentement d'encadrer ceux qu'on a engagés.

La SOPFEU a indiqué sur Facebook que les personnes qui possèdent une formation de pompier municipal et qui désirent offrir leurs services doivent s'adresser à leur association respective et non directement à la SOPFEU .

Rappelons entre autres que neuf pompiers de Saguenay sont toujours à Sept-Îles pour combattre les feux de forêt. Ils y seront jusqu’à samedi. Une équipe de relève pourrait également être dépêchée au besoin.