Un tronçon de la route 174, à Orléans, sera fermé cette fin de semaine

Les voies en direction ouest de la route régionale 174 seront inaccessibles entre le boulevard Jeanne d'Arc et le chemin de Montréal à compter de vendredi 19 h, et ce, jusqu’à lundi 5 h 30.

Durant cette période, les automobilistes seront invités à emprunter la sortie Jeanne d'Arc pour circuler ensuite sur le boulevard St-Joseph.

Un tronçon de la route 174 vers l'ouest à la hauteur d'Orléans sera fermé su 9 juin au 12 juin. Photo : Gracieuseté Ville d'Ottawa

La Ville d’Ottawa a expliqué, par voie de communiqué, que cette fermeture est nécessaire afin d’effectuer l’imperméabilisation des infrastructures et la réalisation de travaux publics comme l’aménagement d'égouts pluviaux et l’asphaltage.

La municipalité prévient également qu’ il y aura d’autres fermetures sur la route régionale 174, cet été, afin d’achever la construction de l’étape 2 [du train léger]. Les résidents seront avisés à l’avance.

Avec 44 kilomètres de voies, 24 nouvelles gares et un coût total de plus de 4,6 milliards de dollars, l’étape 2 du train léger est le projet le plus coûteux de l'histoire de la Ville.

La Ligne Trillium, qui est le prolongement de l'O-Train vers le sud, devait être la première phase de l'étape 2 du projet à être complétée, mais elle accuse plus d'un an de retard.