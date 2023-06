Retours à la maison à Sept-Îles et Mani-utenam

Alors que l’avis d’évacuation des secteurs de Moisie, des Plages, du lac Daigle et de la communauté de Mani-Utenam est désormais levé , environ 5000 résidents poussent un soupir de soulagement et retournent à la maison.

Ghislaine Lavoie habite le secteur des Plages à Sept-Îles depuis une vingtaine d’années. Elle et sa chatte ont dormi chez sa fille depuis vendredi.

Je compatissais avec les gens qui étaient dans des arénas ou dans des centres d’accueil. Ils n’ont pas eu la même chance que moi , raconte-t-elle.

Ghislaine Lavoie, résidente du secteur des Plages à Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Dany Monger habite dans le même secteur et il se réjouit de retrouver sa demeure dans un état qu’il qualifie d’intact.

Je pense que la Sûreté du Québec a fait un bon travail. Je pense qu’ils ont patrouillé constamment , lance-t-il.

« J’étais inquiet de me faire vandaliser. [Ces évacuations] sont des occasions pour que les gens profitent de la situation. Tout est bien qui finit bien! » — Une citation de Dany Monger, résident du secteur des Plages à Sept-Îles

Dany Monger, résident du secteur des Plages à Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Dans les derniers jours, il a trouvé refuge dans le secteur Sainte-Famille, où l’avis de préalerte est demeuré jusqu’à ce mardi matin. Dany Monger était prêt à évacuer à nouveau.

Si Sainte-Famille était évacuée, on avait un plan B. On avait des gens qui pouvaient nous dépanner dans un chalet à Port-Cartier. Mais maintenant, je reviens dans mes choses et je suis très content , ajoute-t-il.

Carmen André et sa famille ont été évacuées vendredi à Québec.

Elle a apporté son teueikan, son tambour traditionnel innu, pendant que les flammes menaçaient de ravager sa communauté.

C’est mon tambour sacré. Il est unique. Il n’y en a pas d’autres qui sont pareils. Je tenais à le garder avec moi , explique-t-elle.

Carmen André et deux de ses filles, Kananin et Pinameinsa St-Onge Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Avec du recul, elle estime qu’il aurait été plus judicieux d’aller trouver refuge à Pessamit. La communauté innue de Pessamit a proposé d'accueillir les personnes évacuées de Mani-utenam.

La prochaine fois que ça arrivera, on va suivre les directives. On ne va pas aller à Québec. On va aller à la place qu’ils nous disent. Lors de catastrophes, il faut écouter [les conseils et consignes des autorités] , affirme Carmen André.

Deux de ses filles, Kananin et Pinameinsa St-Onge, se réjouissent de pouvoir retourner à l’école.

La communauté innue de Uashat mak Mani-utenam confirme la reprise des cours dès mercredi dans les écoles de son secteur.

J’ai hâte de reprendre mes études. J’avais beaucoup [de matière à étudier] avant mes examens d’étape à venir , fait valoir Kananin St-Onge.

Des températures prévues encourageantes

Les deux feux de forêt à proximité de Sept-Îles et de Mani-utenam sont relativement stables pour le moment.

Environnement Canada prévoit entre 25 et 50 millimètres de pluie qui pourraient tomber dans la région de Sept-Îles d’ici vendredi.

Le météorologue Peter Kimbell considère que cette quantité de pluie va contribuer à réduire l'intensité des feux de forêt. Il estime aussi que les prévisions météorologiques vont permettre d'améliorer la qualité de l'air dans la région.

Environnement Canada a retiré son bulletin spécial sur la qualité de l'air pour plusieurs localités à l'ouest de Sept-Îles.