Des séances d’information sur le choix du corridor de la route 170 vers Alma

Les représentants du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) présentent des séances d'information technique à la population mardi et mercredi concernant le parachèvement de la route 170 à quatre voies divisées vers Alma.

Ils profitent de l’occasion pour expliquer les raisons entourant le choix du corridor nord.

La séance se poursuit jusqu’à 19 h mardi et reprendra de 13 h à 19 h mercredi, à la salle multifonctionnelle à Saint-Bruno.

Les inquiétudes sont nombreuses dans cette municipalité depuis l'annonce du choix du corridor nord. Celle-ci s’était faite via un simple communiqué envoyé aux médias le matin du 29 mars. Des élus avaient alors déploré l’avoir appris via les médias.

Plusieurs résidents craignent les expropriations avec le parachèvement de l'autoroute Alma-La Baie. Mais puisque la largeur du corridor retenu se situe entre 200 et 900 mètres, le MTMD ne peut préciser à ce stade-ci quel secteur sera touché. Ultimement, la route aura une emprise d’environ 90 mètres.

C'est sûr qu'au niveau des acquisitions, je comprends, c'est toujours des aspects qui peuvent être stressants pour les gens. On comprend ça. [...] Les gens qui seront vraiment impactés, c'est facilement un bon deux ans avant qu'on réalise des travaux. Ils ne seront pas avisés à la dernière minute , a expliqué avant la séance Kevin Bouchard, directeur général des grands projets routiers du Nord et de l'Est du Québec.

Le directeur adjoint Philippe Lusinchi de Saint-Bruno est particulièrement inquiet pour la vitalité économique de sa municipalité. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les représentants du ministère ont fait valoir leur décision d'opter pour le corridor nord plutôt que l’autre option qui aurait passé au sud de Saint-Bruno. Selon eux, il offre un meilleur accès au quartier industriel d'Alma et permet d'atténuer les risques liés à la poudrerie grâce à la végétation du secteur.

Ce choix est aussi plus économique et optimise la circulation.

75 % de la circulation qui passe par la ville de Saint-Bruno se rend à Alma. De ce 75 %, il y a 50 % qui va emprunter le 6e rang. [...] Ces secteurs-là ne sont pas nécessairement propices à un haut débit de circulation, notamment le rang 6, qui est une route d'accessibilité riveraine. Nous on se devait d'intervenir pour proposer une solution sécuritaire pour l'ensemble des usagers , a chiffré Simon-Pierre Létourneau, directeur par intérim de la direction des grands projets de l'Est du Québec.

Une préoccupation pour les milieux humides

Le corridor nord devrait aussi permettre de limiter les répercussions sur les milieux résidentiels, agricoles et humides.

Ils sont présents, on le sait, comme je disais tout à l'heure, on parlait de l'application de la loi qui est d'éviter, minimiser et compenser. Nous on cherche vraiment à éviter d'où le pourquoi on va chercher à documenter encore plus la zone. [...] Le corridor nord, il n'y a pas juste les milieux humides. Il y a oui cette sensibilité-là, il y a aussi le territoire agricole et le territoire des gens, où ils sont construits , a souligné Pierre-Luc Lavoie, gérant de projet routier pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a publié cette carte mise à jour de l'ensemble du projet de l'autoroute Alma-La Baie. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Même si le ministère demeure convaincu de sa décision, des intervenants brunois craignent tout de même pour la vitalité économique.

Parce qu'on commence à voir des chiffres de 14 millions du rôle d'évaluation qui est touché par les tracés. Je commence à voir juste à la sortie de [la route] Saint-Alphonse à la limite d'Alma, c’est 40 logements, c'est plus ou moins sept commerces. [...] Je ne vois pas comment je vais faire arrêter les gens dans mon village pour consommer , a déploré Philippe Lusinchi, directeur général adjoint et urbaniste de Saint-Bruno.

Le ministère aimerait pouvoir démarrer les travaux, d'ici cinq ans.

Initialement prévu à l’automne 2022, le dépôt de l’étude d’impact au ministère de l’Environnement est prévu pour 2024. De plus, étant donné l'ampleur du projet, il ne serait pas surprenant que le dossier chemine jusqu’au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

D'après un reportage de Laurie Gobeil