Des pertes importantes pour les pourvoiries de la région

Je ne sais pas comment on va être capable de passer à travers cette période difficile , avoue Serge Roy, propriétaire de la pourvoirie du lac Lacroix. Le mois de juin à lui seul, c'est 40 % de notre chiffre d'affaires. Puis là, on n'est pas capable de l'exploiter, ça devient un enjeu énorme pour tous les pourvoyeurs.

Son équipe et lui ont dû évacuer le secteur dimanche en raison des feux de forêt. La pourvoirie se situe à un peu moins d’une centaine de kilomètres au nord du hameau de Clova, ce qui la place au centre de la forêt, entourée de plusieurs incendies toujours non maîtrisés.

Je ne sais pas si [la pourvoirie] est debout présentement, je n’en ai aucune idée. On ne peut pas le savoir : on est dans un endroit complètement isolé, sur un lac à environ 20 kilomètres de la route principale , affirme le propriétaire.

Douze villégiateurs ont dû évacuer en même temps que l’équipe de la pourvoirie. Serge Roy explique qu’il faudra leur rembourser leur réservation. Il demande l’aide du gouvernement pour encaisser les pertes financières.

J’ai les batteries complètement à terre. J'ai commencé hier à être en contact avec les autres pourvoyeurs. [...] Dans les prochains jours, c'est certain qu'on va rentrer en contact [avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts], puis on va vouloir des réponses parce qu’il va falloir avoir de l'aide.

Des pertes aussi plus au sud

Au sud-est, à seulement une cinquantaine de kilomètres de La Tuque, la pourvoirie Windigo devra, elle aussi, essuyer des pertes. Même si aucun incendie ne menace la propriété, l’interdiction de se rendre en forêt empêche les villégiateurs d’y séjourner.

Ça ne se rattrapera pas là. Le mois de juin, c'est vraiment la plus grosse période de la saison estivale , souligne la propriétaire Martine Roy qui précise que la chasse à l’ours se termine à la fin du mois. En temps normal, elle aurait reçu une cinquantaine de visiteurs cette semaine.

Une interdiction de se rendre en forêt est en vigueur en Haute-Mauricie. Cette fin de semaine, des équipes de la Sûreté du Québec étaient sur le terrain pour sensibiliser les automobilistes. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Tout de suite l'année suivant les deux années de pandémie, ce n’est pas l'idéal. Loin de là. Parce que c'est sûr que la pandémie nous a fait quand même très mal avec les restrictions la première année, puis ensuite pas de clientèle internationale du tout , ajoute-t-elle.

Martine Roy croit elle aussi que le gouvernement du Québec devra dédommager les pourvoyeurs, d’autant plus que les acteurs de l’industrie ne savent pas quand ils pourront reprendre du service avec une quinzaine de feux de forêt toujours en activité en Haute-Mauricie.

De son côté, le maire de la Ville de La Tuque se dit prêt à accompagner les pourvoyeurs, mais aussi l’industrie forestière relativement à leurs demandes d’aide. Luc Martel estime que l’économie latuquoise pourrait encaisser des pertes de plusieurs millions de dollars.

On est très sensible à la situation des pourvoiries. On le sait que, pendant l’été, c’est le moment où ils font leur revenu , a affirmé la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, en conférence de presse mardi.

Elle soutient que son gouvernement analyse actuellement la possibilité d’offrir une aide financière aux pourvoiries touchées par les incendies.

D’après les entrevues réalisées aux émissions L’info maintenant et En direct, et les informations d’Amélie Desmarais et de Mathieu Gohier