Libération conditionnelle totale pour un Albertain condamné pour le meurtre de sa femme

La Commission des libérations conditionnelles du Canada indique lui avoir accordé une libération conditionnelle totale à la fin du mois de mai, en expliquant que Michael White a fait preuve de stabilité professionnelle et qu'il a démontré sa capacité à mener une vie respectueuse de la loi.

« Compte tenu du faible risque que vous présentez, de votre stabilité d'emploi et de votre capacité manifeste à mener une vie respectueuse de la loi, la Commission n'estime pas que le risque que vous présentez serait excessif si vous bénéficiiez d'une forme élargie de libération conditionnelle. » — Une citation de Commission des libérations conditionnelles du Canada

Par conséquent, la libération conditionnelle totale est accordée , ajoute la Commission.

Selon cette dernière, Michael White a pris des congés de fin de semaine prolongés dans un condominium avec sa fiancée, sans aucun souci , et a commencé un nouvel emploi en janvier qui lui permet de travailler sur une variété d'équipements lourds.

Il a l'intention de se remarier et de voyager, a encore indiqué la Commission.

Des conditions imposées

Les conditions de la libération conditionnelle totale de Michael White comprennent l'interdiction de tout contact avec la famille de Liana White, à moins qu'elle ne le demande, et l'obligation de signaler tout changement dans sa relation actuelle avec sa fiancée et toute nouvelle relation avec des femmes.

Michael White, 46 ans, avait été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans.

Liana White, 29 ans et employée médicale à l'hôpital Royal Alexandra, était enceinte de quatre mois du deuxième enfant du couple lorsqu'elle a été mortellement poignardée en juillet 2005. Elle a été portée disparue le 12 juillet 2005 après ne pas s’être présentée à son travail. Son véhicule avait été retrouvé abandonné dans un stationnement à environ deux kilomètres de son domicile.

Michael White avait lancé un appel public émouvant pour qu'elle revienne saine et sauve. Quelques jours plus tard, une équipe de recherche composée notamment de Michael White et de la mère de Liana White avait retrouvé le corps décomposé de la défunte dans un fossé. Le lendemain, Michael White avait été inculpé de meurtre au second degré et d'indignité envers un cadavre.

Les documents judiciaires indiquent que les images de sécurité d'un bar voisin ont montré le véhicule 4X4 se dirigeant vers le parc vers 5 h le jour de la disparition de Liana White et environ 11 minutes plus tard, un homme correspondant étroitement à la description de Michael White faisant du jogging du parc vers la maison du couple.

Son appel des condamnations a été rejeté par la plus haute cour de justice de l'Alberta. Michael White avait déjà bénéficié d'une semi-liberté en février 2021, qui avait été prolongée à plusieurs reprises.

