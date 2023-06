David Eby envisage un partenariat pour le logement locatif avec une entreprise du Japon

Selon David Eby, la société Daito, qui gère déjà des locations à Tokyo, au Japon, propose aux propriétaires fonciers de la Colombie-Britannique de construire et d'exploiter des logements locatifs sur leurs terrains, puis de louer ces logements pour une durée de 30 ans, en leur payant une redevance fixe.

De cette manière, les logements et les propriétés restent aux mains des Britanno-Colombiens, et la société facilite les investissements dans les logements locatifs qui ne se feraient pas autrement, car les propriétaires fonciers ne penseraient jamais à construire ou à gérer des logements locatifs , a affirmé David Eby, en indiquant qu'il soutiendrait ce projet.

Nous avons désespérément besoin de logements locatifs, et si l'on peut encourager les propriétaires fonciers à utiliser leur terrain pour des logements locatifs en leur enlevant une grande partie des problèmes qu'ils rencontreraient pour construire et gérer ces logements, je pense que c'est une énorme victoire potentielle pour nous , a-t-il ajouté.

Les discussions se poursuivront à ce sujet, a-t-il précisé.

Diversification des échanges

Au cours de son voyage de deux semaines, David Eby dit avoir rencontré des dizaines d'entreprises au sujet d'un possible investissement dans un projet de nickel ou en ce qui concerne la production d'hydrogène. Il a expliqué que sa mission économique en Asie s'inscrit dans un effort visant à développer le commerce et à réduire les risques liés aux incertitudes internationales.

Le premier ministre et sa délégation sont passés par le Japon, la Corée du Sud et Singapour, mais n’ont pas visité la Chine, deuxième partenaire commercial de la Colombie-Britannique. En ce moment, nous voyons les tensions causées par la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie, les relations entre les États-Unis et la Chine, le Canada et la Chine, et la volatilité des relations internationales , a affirmé David Eby.

Il est évident pour moi et pour de nombreux Britanno-Colombiens que le fait de dépendre de manière disproportionnée d'un ou deux partenaires commerciaux majeurs nous affectera vraiment si le pire se produit.

Les tensions entre le Canada et la Chine se sont intensifiées à la suite d'allégations d'ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes.

La province « déjà bien équipée », dit l'opposition

Le député de Kelowna-West et porte-parole de l'opposition officielle en matière de tourisme et de commerce, Ben Stewart, a félicité David Eby de s'être rendu en Asie à la recherche de débouchés commerciaux dans des domaines inhabituels comme le logement. Je pense que la [province] est bien équipée pour utiliser la fibre et la main-d'œuvre britanno-colombiennes pour s'assurer que des projets de logements locatifs soient réalisés , a-t-il toutefois affirmé.

Selon les statistiques de la province, les exportations de la Colombie-Britannique vers la Chine continentale ont atteint 8,48 milliards de dollars l'année dernière, derrière celles vers les États-Unis qui ont totalisé plus de 37 milliards de dollars. Le Japon et la Corée du Sud occupent les troisième et quatrième places, avec respectivement 6 et 4 milliards de dollars.

D'après les informations de La Presse canadienne