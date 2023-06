Accord historique entre les Services de police de Thunder Bay et Nishnawbe Aski 

Le partenariat permettra, entre autres, aux deux services de police de conclure un accord qui leur sera mutuellement bénéfique et de développer une relation de collaboration plus forte afin d’améliorer les deux services , peut-on lire dans le communiqué émis par le SPTB .

Ce qui se passe à Thunder Bay a un impact sur nos communautés Nishnawbe Aski et il est important que nous nous attaquions aux problèmes ensemble , souligne Roland Morrison, chef du Service de police Nishnawbe Aski.

Les deux forces de police collaborent déjà sur de nombreuses enquêtes criminelles. Photo : CBC Kris Ketonen

Darcy Fleury, le nouveau chef du SPTB abonde dans le même sens en indiquant que le maintien de l’ordre ne peut plus se faire en vase clos.

« Nous pouvons partager nos ressources et échanger les informations afin d’aider les populations vulnérables et concentrer nos efforts sur les gens qui causent du tort. » — Une citation de Darcy Fleury, chef du Service de police de Thunder Bay

L’entente prévoit, entre autres, de renforcer les liens entre les deux corps policiers au bénéfice de Thunder Bay et des collectivités éloignées des Premières Nations au nord de Thunder Bay ; de reconnaître les compétences; les forces des uns et des autres ; et de partager les expériences et l’expertise des deux corps policiers dans un effort de réconciliation, peut-on lire dans le document.

Selon Darcy Fleury et Roland Morrison, cette approche collaborative permettra également un meilleur suivi des enquêtes.

Un pas vers la réconciliation

Plusieurs recommandations émises antérieurement dans des rapports sur le SPTB prônaient déjà la mise en œuvre d'une plus grande collaboration entre les différents corps policiers.

La plus récente provient du rapport rendu public en avril dernier. Dans ce rapport, un panel d’experts avait préconisé la mise en place d’un service de police régional et collaboratif avec plusieurs autres services de police, dont la Gendarmerie royale du Canada et la Police provinciale de l'Ontario.

Les deux chefs de service assurent se concentrer sur la réussite de leur nouvelle collaboration et souhaitent que les agents aillent dans les communautés du Nord afin d’acquérir de l’expérience sur les réalités culturelles des populations.

« C’est important que les agents comprennent d'où viennent les Autochtones, il faut les y sensibiliser. » — Une citation de Roland Morrison, chef du Service de police Nishnawbe Aski

Urgence d’agir

MM. Fleury et Morrison s’entendent pour dire qu’il faut se retrousser les manches et aller de l’avant.

« Nous vivons tous ensemble dans le Nord-Ouest, c’est important de travailler ensemble et d’être vus en train de collaborer. Le temps de se mettre au travail c'est maintenant. » — Une citation de Roland Morrison, chef du Service de police Nishnawbe Aski

Toutefois, Darcy Fleury, chef du Service de police de Thunder Bay fait comprendre que c’est probablement dans trois ou quatre mois que les citoyens de Thunder Bay et des communautés du Nord verront des agents des deux forces de l’ordre patrouiller ensemble.