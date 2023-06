Le Yukon avance dans sa stratégie pour les femmes disparues et assassinées

Le Yukon a dévoilé mardi les grandes lignes de la stratégie d’intégration de son rapport sur les femmes, les filles autochtones et les personnes bispirituelles disparues et assassinées (FFADA).

Cette stratégie fait suite au rapport publié en décembre 2020 qui recensait 231 appels à la justice auprès du gouvernement pour endiguer la violence et le racisme systémique auxquels sont confrontées les femmes, les filles et les personnes LGBTQ2S+ autochtones.

Ces demandes ont été divisées en quatre chantiers : le renforcement des liens et du soutien, la justice et la sécurité pour la communauté, l’indépendance économique et l’éducation, et l'action communautaire et la responsabilité.

Le plan présenté mardi est donc un moyen de développer le cadre [...] et les actions nécessaires à l’accomplissement de la vision de la stratégie d’une communauté qui est sûre et saine pour les FFADA , selon Ann Maje Raider, de la Liard Aboriginal Women’s Society.

Cette stratégie d'intégration base notamment sa réussite sur l'apport des familles de FFADA , de militants, et d’une cinquantaine de signataires du rapport initial de 2020 dans sa démarche, a-t-elle aussi précisé. Notre communauté croit fermement qu’il s’agit de la meilleure voie à suivre [...], car sans leur contribution, tout effort de résoudre cette crise échouera.

Un travail chronophage

Doris Bill, qui représente les Premières Nations du Yukon dans ce dossier, entrevoit la stratégie dévoilée à la fois comme une carte et un guide destiné aux partenaires et aux signataires du document.

« Nous avançons avec détermination et unité, guidés par la voix de ceux qui ont été le plus affectés pour créer un futur où tout le monde peut vivre en dignité, libre de peur et de violence. » — Une citation de Doris Bill, représentante des Premières Nations du Yukon au comité consultatif sur les FFADA

[La stratégie] identifie [...] chaque objectif, avec ses jalons à atteindre. Ces derniers [se veulent] des livrables qui sont spécifiques, désirables et atteignables, avec une contrainte de temps , a-t-elle expliqué.

Le plan d’intégration présente donc une multitude de points clés à mettre en place dans de nombreux secteurs dans une fourchette d’une à quinze années.

Le comité consultatif responsable de la mise en œuvre de cette stratégie et de sa supervision auprès des parties prenantes, organismes et partenaires, débutera son travail en résolvant une douzaine de priorités mises en lumière en 2022 lors de son premier forum.

Par exemple, le comité estime qu’un fonds en fiducie pour les survivants et survivantes et les familles touchées doit être mis sur pied rapidement pour les aider financièrement.

La démarche du rapport et de sa stratégie a ainsi pour but d’enlever les problèmes systémiques profondément enracinés dans la société, a également insisté la ministre de la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres, Jeanie McLean. Elle ajoute qu'il s'agit d'un imposant chantier multigénérationnel .