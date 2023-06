Mardi, l'avertissement de chaleur extrême émis par Environnement Canada était toujours en vigueur dans certaines régions comme Brandon, Portage-la-Prairie et Winnipeg.

Pour les écoles, cette chaleur est une source de fatigue chez les élèves et certains parents envisagent même de retirer leurs enfants de l'école pour le reste de l'année scolaire.

La Division scolaire franco-manitobaine (DFSM) prend des mesures en ce sens et redouble de vigilance pour la protection de tous.

Le directeur général de la DSFM , Alain Laberge, indique que la situation diffère d'école en école au sein de la division scolaire, mais que des précautions sont prises dans tous les milieux scolaires.

Les 24 écoles de la DSFM ont de l’air climatisé. Dans certains milieux nous avons des unités centrales, affirme-t-il.

Alain Laberge reconnaît toutefois que l'air climatisé fonctionne parfois moins bien dans certains bâtiments d'école plus vieux et que cela peut parfois la situation plus complexe.

Afin de veiller au bien-être du personnel scolaire et des élèves, plusieurs mesures et gestes simples ont aussi été adoptés, comme de s'assurer que les élèves boivent beaucoup d'eau.

Alain Laberge ajoute que les activités sportives et l'éducation physique ont lieu à l'intérieur afin de limiter le temps d’exposition au soleil.

Il affirme que les adultes demeurent vigilants aux besoins des enfants qui ne se rendent pas souvent compte des effets de la chaleur.

Afin de les responsabiliser, on leur prête des couvre-chefs et on leur apprend aussi comment à se mettre de la crème solaire , précise-t-il.

Cette vague de chaleur s’explique en raison de l’air chaud et humide qui recouvre une grande partie de la province.

La météorologue à Environnement Canada Carmen Hartt recommande aux habitants de la province de rester à l'intérieur lors des moments les plus chauds de la journée, préférablement dans un endroit où il y a de l'air climatisé.

Avec les informations d’Alice Dulczewski et Radjaa AbdelSadok.