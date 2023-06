Pointe-à-la-Croix en quête d’un portrait exhaustif des besoins en habitation

En avril 2021, la MRC Avignon avait fait réaliser une étude similaire. Or, selon le maire Pascal Bujold, les besoins spécifiquement identifiés pour Pointe-à-la-Croix dans ce document étaient loin de refléter la réalité.

Le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Quand on a vu les résultats de cette étude-là […], on était estomaqués , lance-t-il, indiquant que la liste se fait longue autant du côté de l’Office municipal d’habitation que des projets privés. Selon lui, les demandes sont beaucoup plus nombreuses que le laissait croire ce document, et ce, tant en matière de logements destinés aux personnes âgées que de logements sociaux.

« On s’est dit : on va prendre les choses en main. » — Une citation de Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix

Le maire indique que la Municipalité a ainsi commandé une étude au Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable (CIRADD), question d’en avoir le cœur net. Pascal Bujold espère que ce portrait permettra d’obtenir des arguments pour la suite.

Compétition avec la province voisine

Selon ce que le maire observe, les résidents de Pointe-à-la-Croix sont nombreux à devoir se tourner vers le Nouveau-Brunswick pour se loger, faute de trouver un logis dans leur municipalité. À son avis, il est d’ailleurs plus facile de construire des logements dans la province voisine.

Le pont J. C. Van Horne enjambe la rivière Ristigouche entre Campbellton, au Nouveau-Brunswick, et Pointe-à-la-Croix au Québec. Photo : Radio-Canada

Il spécifie que les exigences ne sont pas les mêmes au Nouveau-Brunswick et qu'il s’avère difficile pour une municipalité du Québec de remporter la faveur des promoteurs en habitation.

Pour les promoteurs, c’est plus facile d’aller y construire. […] Les taux horaires sont plus concurrentiels, les coûts de construction sont beaucoup moins élevés , déplore M. Bujold.

« On ne se bat pas avec Carleton, on ne se bat pas non plus avec Amqui. On est en concurrence directe avec le Nouveau-Brunswick. » — Une citation de Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix

Le maire aimerait ainsi mettre la main sur une dérogation quelconque de la part du gouvernement, un statut d'exception qui lui permettrait de rivaliser avec la province voisine pour la construction de nouvelles unités.

Avec les informations de Véronique St-Onge