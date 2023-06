Une tranchée protectrice sera aménagée autour de Chibougamau

La mairesse Manon Cyr appuie cette stratégie de prévention qui a d’ailleurs été mentionnée par le premier ministre du Québec, François Legault, lors de son point de presse à Sept-Îles.

On a établi un périmètre autour de la municipalité. On a donné notre autorisation pour deux, trois éléments en arrière de l'hôpital, en arrière de Chantiers Chibougamau, au nord-est de la municipalité, pour justement faire une tranchée de 40 mètres de largeur pour permettre justement d'avoir un coupe-feu. Si jamais le feu vient à arriver, à nos portes, bien ça va aider la SOPFEU dans le combat et nos pompiers , a précisé la mairesse.

Aucun feu de forêt n'est une menace immédiate à Chibougamau, montre la carte interactive de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Photo : Capture d'écran

Actuellement, il n’y a que trois incendies dans un rayon de 40 kilomètres autour de Chibougamau qui sont répertoriés par la SOPFEU . Deux d’entre eux sont contenus, soit celui qui avait forcé l’évacuation de la moitié de la municipalité de Chapais ainsi que celui de l’aéroport de Chibougamau-Chapais. Un troisième, au nord-est de Chibougamau, est maîtrisé. Toutefois, deux feux de forêt non maîtrisés se trouvent à un peu plus de 50 km.

Progression des feux de forêt dans la région

Près d’une trentaine de feux de forêt sont toujours actifs sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La plupart des brasiers se trouvent dans le secteur de la MRC de Maria-Chapdelaine, à Chute-des-Passes. La SOPFEU concentre ses effectifs sur les incendies de Notre-Dame-de-Lorette et de La Doré pour protéger la population et des infrastructures d’Hydro-Québec importantes.

La pluie attendue cette semaine devrait aider le travail des pompiers forestiers. Par ailleurs, l'indice d'inflammabilité est passé d’extrême à très élevé mardi matin dans presque toute la région.

Des hélicoptères doivent survoler les différents secteurs pour évaluer la superficie des feux. Le smog est toujours présent dans la région. La fumée laisse aussi des traces poussiéreuses qu’on peut observer notamment sur les carrosseries d’automobile.

Des membres d’Opitciwan évacués à Roberval

Une soixantaine de membres de la communauté autochtone d’Opitciwan sont hébergés, depuis lundi soir, à Roberval en raison des feux de forêt. La fumée était devenue trop incommodante pour les personnes avec des problèmes respiratoires.

Des membres de la communauté autochtone d’Opitciwan sont hébergés à l’hôtel Château Roberval. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

C’est la santé aussi, surtout avec ma conjointe qui elle aussi a des problèmes de santé, d’asthme , a expliqué Richard Petiquay, un membre de la communauté atikamekw.

Le chef du conseil de bande, Jean-Claude Mequish, envisage toujours une évacuation massive si la situation venait à se dégrader. Hier [lundi], la qualité de l'air n'était pas vraiment bonne, a-t-il indiqué. Donc, ici, à Opitciwan, on recommande aux gens, aux membres, de se confiner dans leur maison, de fermer tous les échangeurs d’air, les climatiseurs. Quand même, nos membres respectent nos consignes.

Avec les informations de Louis Martineau et Michel Gaudreau