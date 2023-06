Tramway : « Le calendrier tient toujours », affirme le maire de Québec

La Ville de Québec espère obtenir le feu vert du conseil des ministres pour lancer la construction du tramway à l'automne. Radio-Canada dévoilait la semaine dernière que l'administration Marchand tarde à déposer son dossier d'affaires au gouvernement du Québec.

Le document doit contenir entre autres le coût final du projet et doit être analysé par les fonctionnaires avant d'être soumis aux ministres du gouvernement de François Legault. Prévu pour la fin mai, le maire de Québec confirme aujourd'hui qu'il devrait être remis le mois prochain. Présentement, on s'enligne pour le déposer début juillet , affirme M. Marchand.

Ce délai de quelques semaines ne constitue pas, aux yeux du maire, un enjeu pour la suite du calendrier déjà serré.

Le maire de Québec commente le dossier du tramway en marge d'une conférence de presse à l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Ce qui le préoccupe davantage, ce sont les négociations en cours avec les consortiums dans la course pour obtenir le contrat de construction du tramway. Ce qui rajoute des délais, ce n'est pas tant le dossier d'affaires. Oui, le gouvernement aura besoin de temps pour s'en saisir et pour l'évaluer. Ce qui va rajouter des délais, c'est beaucoup plus c'est l'ensemble des discussions avec les consortiums qui va nous mener à une proposition finale.

« On travaille présentement pour livrer un produit en fonction d'une date qu'on s'est donnée. Si les consortiums ne sont pas capables de livrer dans les délais, ce n'est pas le dossier d'affaires qui va avoir créé cela. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Dépendamment de ce que l'on décide, ça peut avoir une influence sur les coûts et sur les délais , précise le maire. Pour l'instant, le calendrier qui prévoit une première pelletée de terre au printemps prochain tient toujours, selon le maire Marchand. Il y a des risques que ça bouge, mais aujourd'hui, je vous dis qu'il tient. S'il ne tient pas, je vais vous informer.

Juste prix

Le maire de Québec revient à la charge pour rappeler que le projet ne sera pas réalisé à n'importe quel prix. Tout le monde veut le meilleur prix dans le contexte . Bruno Marchand rappelle que la Ville a engagé une entreprise indépendante pour l'accompagner dans les négociations avec les consortiums pour obtenir le juste prix. Ce n'est pas un bar ouvert.

« L'objectif, c'est de revenir à notre proposition d'avoir le meilleur coût, dans le contexte et dans le délai que l'on souhaite. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Les consortiums doivent déposer une proposition technique en juillet, puis une proposition financière pour le projet en août. Le maire s'attend à un été mouvementé . La Ville devra ensuite déterminer si les propositions sont conformes et acceptées.