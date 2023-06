Des écoles publiques albertaines introduisent un nouveau cours sur les enjeux LGBTQ2S+

Il s'agit du premier cours de ce type dans l'histoire de l'Alberta, affirme Kristopher Wells, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la compréhension par le public des jeunes faisant partie de minorités de genre et d’orientation sexuelle au Canada et professeur agrégé à l'Université MacEwan.

Kristopher Wells estime que ce nouveau cours est une excellente nouvelle pour les élèves. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma propre expérience, lorsque j'ai fréquenté ces écoles à Saint-Albert; j'aurais aimé pouvoir suivre un tel cours , confie-t-il à l'émission radiophonique Edmonton AM.

Il souligne qu'il est important pour les élèves de se voir représentés dans leur communauté et leur culture de manière positive. Les conseils scolaires doivent élaborer [des cours de ce genre], car ces sujets ne figurent pas dans le programme d'études provincial , suggère-t-il. Je pense que cela fait partie d'une discussion plus large sur ce qui doit se passer.

Trois modules

Dans le nouveau cours, les élèves de Saint-Albert aborderont l'histoire de la communauté LGBTQ2S+, ses célébrations et la manière d'accéder aux ressources en matière de santé mentale.

Tout au long du cours, ils analyseront les représentations de la communauté LGBTQ2S+ dans les médias et identifieront des stratégies pour répondre aux pressions subies par ses membres. Ces stratégies comprennent le développement de compétences en matière de leadership, d'empathie et de défense des intérêts en vue d'une autonomisation personnelle et communautaire.

Dans un communiqué, le conseil scolaire affirme que ce cours semble être une étape logique compte tenu de l'intérêt accru des élèves pour les diverses activités organisées pendant la semaine de la Fierté.

« Nous nous engageons à offrir à nos élèves des espaces sûrs et inclusifs [...]. Les enfants de la communauté LGBTQ2S+ peuvent se sentir isolés et déconnectés; ce cours les aide à se retrouver dans le programme scolaire. » — Une citation de communiqué du Conseil scolaire des écoles publiques de Saint-Albert

Selon Bekah Marcellus, une travailleuse communautaire, le besoin de soutien en santé mentale pour des membres de la communauté LGBTQ2S+ en Alberta a monté en flèche après la pandémie de COVID-19. Photo : Fournie par Bekah Marcellus

Une crise de santé mentale

Selon des travailleurs sociaux de la région d'Edmonton, les jeunes albertains de la communauté LGBTQ2S+ sont confrontés à une crise de santé mentale. Le besoin de soutien a monté en flèche après la pandémie de COVID-19, affirme Bekah Marcellus, travailleuse communautaire auprès d'Outloud, un groupe qui soutient les jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre à Saint-Albert.

L’organisme offre principalement un soutien par les pairs et des séances de groupe pour les personnes de tous âges. De nombreux jeunes parmi ceux qui bénéficient de ce soutien ont été confrontés, d'une manière ou d'une autre, à de l'intimidation.

Selon Statistique Canada, 4 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus s'identifient comme membre de la communauté LGBTQ2S+. Les Canadiens transgenres sont plus susceptibles d'avoir subi des violences depuis l'âge de 15 ans.

Pour Kristopher Wells, cela montre que nos dirigeants doivent se lever et dire que les vies des [membres de la communauté] LGBTQ2S+ sont importantes.

Il s'agit, explique-t-il, d'une question de droits de la personne et tout le monde devrait être pleinement inclus dans notre société.

Avec les informations d'Ishita Verma