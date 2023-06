Apple a dévoilé lundi en grande pompe la nouvelle version du système d’exploitation pour iPhone, iOS 17. Cette mise à jour n’atteindra toutefois pas les téléphones intelligents iPhone 8, 8 Plus et X, lancés il y a moins de six ans.

L’iPhone X, annoncé en 2017 aux côtés des modèles 8 et 8 Plus, était le premier téléphone intelligent de la marque à être doté de la fonctionnalité de déverrouillage avec la reconnaissance faciale Face ID. Ces trois appareils ne recevront dorénavant que les mises à jour de sécurité.

Les modèles XS, XS Max, XR, iPhone SE (deuxième génération) et plus récents recevront pour leur part les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 dès l’automne, d’après Apple.

Les principales nouveautés comprennent des fiches de contact à l’apparence plus léchée et personnalisable, l’écran StandBy affichant des widgets tout en chargeant le téléphone, la fonctionnalité Check In pour aviser une personne que vous êtes bien de retour à la maison et de nouvelles options de transcription vocale en direct.

La mise à jour inclura également l’autocorrection améliorée, qui permettra notamment de consulter les corrections apportées par l’appareil et revenir facilement en arrière.

Les iPad écopent aussi

Les tablettes d’Apple recevront elles aussi une mise à jour de système, vers iPadOS 17. Certains appareils recevront à l'avenir les mises à jour de sécurité seulement.

C’est le cas notamment de l'iPad de cinquième génération, lancé en 2017, et du premier modèle d’iPad Pro 12,9 pouces (32,8 cm).

L’iPad de sixième génération, de même que l’iPad mini de cinquième génération et l’iPad Air de troisième génération sont les plus anciens modèles à avoir accès aux nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 17, prévues cet automne aussi.