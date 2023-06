La Ville de Sherbrooke s’attaque à la préservation des milieux naturels

Cet outil permettra à Sherbrooke de planifier les actions à poser dans les dix prochaines années pour conserver les milieux naturels.

Un des objectifs visés par le Plan nature est de conserver 45 % du territoire sherbrookois en milieux naturels. Pour y arriver, 93 % des milieux humides, 83 % des boisés et 100 % des milieux hydriques encore à l'état naturel seront protégés.

Pour y arriver, une cinquantaine de milieux naturels qui présentaient un intérêt pour la conservation ont été identifiés. Ces endroits vont bénéficier de mesures supplémentaires pour s'assurer de bien les protéger.

La raison pour laquelle on choisit Sherbrooke, pour s’y établir, fonder une famille ou vieillir, c’est parce qu’elle nous offre une vie urbaine en pleine nature. Plus que jamais, nous devons protéger cette nature en planifiant notre développement en considérant d’abord l’environnement et la mobilité. Ainsi, nous pourrons nous assurer que les futures générations vivront eux aussi dans une ville verte , a déclaré la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, lors de la présentation du Plan nature.

Dans le document, on y apprend que 116 hectares de terrains ont été perturbés ou détruits entre 2007 et 2020, que 972 hectares de milieux boisés ont été perdus entre 2002 et 2018 et qu'il faut composer avec 24 espèces exotiques envahissantes.

Une nouvelle règlementation visant à protéger les milieux humides et boisés d'intérêt de façon temporaire sera également mise en place. Cette façon de faire permettra à la Ville d'agir rapidement en attendant que les règlements d'urbanisme soient harmonisés avec le Plan nature.

Le Plan nature doit être adopté par les élus sherbrookois ce mardi soir lors du conseil municipal. Des soirées d'informations auront lieu cet automne.

Plus de détails à venir.