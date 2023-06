La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) signale qu'un feu forestier causé par la foudre est sous surveillance dans le secteur de la Manicouagan, près de certaines installations d’Hydro-Québec. Le brasier couvre une superficie d’un peu plus de 3000 hectares.

L’agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU Isabelle Gariépy soutient que la protection des infrastructures est une priorité, tout de suite après celle de la population.

On a des ressources terrestres qui travaillent dans le secteur et qui s’assurent de protéger la route 389 et les installations de Micoua-Saguenay. Il y a quelques incendies dans les environs qu’on essaie de contenir et de maîtriser , précise Isabelle Gariépy.

L'agente à la prévention et aux communications Isabelle Gariépy (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Pour sa part, Hydro-Québec continue sa surveillance pour que ses installations, comme le poste Micoua-Saguenay, ne soient pas trop affectées par les feux de forêt.

[Le poste Micoua-Saguenay] est situé à une centaine de kilomètres de Baie-Comeau et est sous surveillance. Le feu n’a pas encore atteint le poste, donc il n’y a pas de problème pour le moment , explique la porte-parole pour Hydro-Québec Cathy Hamel.

Elle affirme toutefois que d’autres installations sont plus à risque, comme certaines lignes de transport dans le secteur de la centrale hydroélectrique Outardes-3.

« Les gens travaillent d’arrache-pied pour que tout se passe bien et que nos employés soient en sécurité. » — Une citation de Cathie Hamel, porte-parole pour Hydro-Québec

Le feu est passé très près des lignes, même en dessous de celles-ci, mais elles ont tenu le coup , soutient Mme Hamel. Nos appareils sont solides, mais c’est certain qu’on suit la situation d’heure en heure pour éviter d’avoir des pannes au Québec.

La Côte-Nord sous surveillance

La société d’État assure que la surveillance est accrue sur l’ensemble du territoire nord-côtier.

En ce moment, on surveille tous les déclenchements de feux qui ont lieu sur la Côte-Nord. On surveille nos installations de près , confirme Cathy Hamel. Tout se fait à distance et notre équipe surveille la chaleur et la fumée pour éviter les surchauffes.

Un centre d’urgence a été ouvert pour assurer la surveillance des secteurs Manic, Outardes et Bersimis.