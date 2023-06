Plus de 250 résidents ont déjà signé une pétition pour appuyer cette démarche.

Je pense que le fait de montrer au ministère que tous ces patients se sont rassemblés pour signer cette pétition et défendre les intérêts de leur communauté a beaucoup plus d'importance , explique Kate Bolohan, infirmière praticienne en chef de la Lakeshore Nurse Practitioner-Led Clinic.

Kate Bolohan a demandé à la province de recruter quatre nouvelles infirmières praticiennes. L'une d'entre elles serait affectée à la pharmacie Healthpoint de Pointe-aux-Roches. Photo : Radio-Canada / Katerina Georgieva

Selon Kelsey Santarossa, conseillère municipale du quartier 3 à Lakeshore, le conseil municipal soutient cette initiative.

C’est quelque chose de spécial. Mardi passé, on a eu la résolution de notre conseil municipal de Lakeshore, ça serait un ajout , explique-t-elle.

« La recommandation a été approuvée par le conseil municipal. Tout le monde est prêt et on espère que ça soit approuvé par la province. » — Une citation de Kelsey Santarossa, conseillère municipale du quartier 3

Mina Seifin, pharmacien à la pharmacie Healthpoint de Pointe-aux-Roches, se dit confiant.

J'ai de l'espoir parce que je trouve qu'il y a beaucoup de soutien. Tout est prêt , dit-il.

De son côté, Benjamin Leblanc-Beaudoin, résident de Comber, est prêt à signer la pétition, mais sans trop y croire.

Je trouve que la pétition est quelque chose qui n’est pas trop efficace , explique-t-il.

« Il faut s’habituer, accepter qu’on habite dans un petit village et faire des déplacements pour avoir des services [de santé]. » — Une citation de Benjamin Leblanc-Beaudoin

Selon lui, la solution viendra de l'initiative du système de santé lui-même ou du gouvernement de l’Ontario et non des individus.

Les communautés de Pointe-aux-Roches, Comber, Saint-Joachim, Lighthouse Cove n'ont pas de fournisseur de soins primaires depuis plusieurs années.

Selon le pharmacien Mina Seifin, environ 50 % de la population de Pointes-aux-Roches et d'autres localités voisines est âgée de 60 ans et plus.

Une infirmière praticienne, une solution

Brian Antaya est un résident de Pointe-aux-Roches depuis une dizaine d'années. Il est obligé de faire de longues distances pour ses examens de routine depuis que le médecin de famille de la région est parti à la retraite.

Nous en avons besoin dans cette communauté. C'est une question importante , insiste -t-il.

Selon Brian Antaya, avoir une infirmière praticienne à Healthpoint soulagerait toute la communauté. Photo : Radio-Canada / Katerina Georgieva

Il effectue un trajet de 45 minutes pour se rendre à Amherstburg pour des contrôles réguliers de son diabète de type 2.

Il raconte qu'il ne se rend pas chez son médecin aussi souvent qu'il le devrait à cause de la distance.

Pour Kelsey Santarossa, l'urgence est d'assurer un niveau de service assez élevé dans toutes les communautés de la région.

Ce modèle d’offrir un service grâce à une infirmière praticienne, ça nous permet de donner accès à une équipe qualifiée à toute personne qui devient cliente de la clinique , insiste Mme Santarossa.

Selon elle, les infirmières praticiennes ont toutes les capacités de médecins, travaillent en partenariat avec un médecin local et envoient des patients aux autres services plus spécialisés.

Un processus de recrutement en cours

La province a récemment commencé à accepter des propositions pour élargir les équipes de soins primaires. C'est une occasion que la Lakeshore Nurse-Practitioner Led Clinic (NPLC) et la pharmacie Healthpoint espèrent saisir.

La Lakeshore NPLC compte trois infirmières praticiennes à Belle Rivière, mais la clinique s'occupe de 2400 patients et affiche complet.

La clinique demande quatre infirmières praticiennes supplémentaires, dont l'une devrait travailler sur place à Healthpoint à Pointe-aux-Roches , tandis que les trois autres rejoindraient le Lakeshore NPLC .

Si la demande est acceptée, Kelsey Santarossa affirme que la clinique servira plus de 3000 patients.

Selon Kelsey Santorossa, le conseil d'administration se réunit lundi prochain pour passer en revue la demande avant de l’envoyer à la province.