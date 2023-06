Pourquoi Regina inonde-t-elle lorsqu’il pleut et comment régler le problème?

Les inondations sont, pour les automobilistes réginois, un problème récurrent. La plupart des passages souterrains de la ville, notamment le passage de la rue Albert, de la rue Broad et celui de la rue Winnipeg, se remplissent d'eau dès qu'une averse importante s'abat sur la capitale saskatchewanaise. Une situation qui serait attribuable, selon la Ville, à la détérioration des infrastructures vieillissantes.

Selon le directeur général par intérim des services aux citoyens de la municipalité, Kurtis Doney, les causes des inondations peuvent être regroupées en deux catégories distinctes.

Il explique que les pompes qui poussent l'eau vers les bassins de rétention ne suffisent pas, notamment lors d'une forte averse. De plus, le système de vidange d'un passage souterrain peut devenir bouché, ce qui empêche l'eau de passer dans les canalisations et d'être évacuée par les pompes.

La plus récente tempête et toutes les tempêtes récentes soulignent l'importance d'investir dans les infrastructures souterraines, et en particulier dans notre système des eaux pluviales , précise Kurtis Doney.

Dans le but de minimiser les risques d'inondation, M. Doney recommande d'envisager des mesures telles que l'expansion des capacités des bassins de rétention municipaux, l'élargissement des canalisations ou encore l'amélioration des systèmes de pompage.

Pour réduire le risque d'inondation dans le passage souterrain de la rue Albert, les travaux seront planifiés en même temps que les travaux sur la rue Saskatchewan Drive qui se déroule actuellement.

Il est important d'intégrer tous ces travaux pour s'assurer qu'ils sont réalisés correctement et en même temps , ajoute-t-il.

D'après les dernières évaluations, la mise à niveau de l'infrastructure du passage souterrain de la rue Albert est estimée à près de 10 millions de dollars.

En ce qui concerne la rue Saskatchewan Drive, la Ville n'a pas encore fixé de date précise pour le début des travaux de modernisation. Selon les dernières informations communiquées par la Ville, la construction de la première phase du projet pourrait éventuellement débuter en 2024, sous réserve d'approbation.

Pour la rue Broad, Kurtis Doney affirme que Regina étudie actuellement la possibilité de mettre en place un bassin de rétention, ce qui pourrait entraîner un délai plus long dans la résolution du problème d'inondation dans le secteur.

La Ville n'est pas en mesure de fournir pour le moment une estimation des coûts associés à ce projet, note M. Doney.

Un phénomène qui se répète depuis des années

Selon la Ville de Regina, l'inondation du passage souterrain de la rue Albert est un problème bien connu depuis 1912.

Le plan d'intervention d'urgence de la Ville inclut désormais une mesure spécifiquement conçue pour dissuader les véhicules de traverser le passage souterrain lorsqu'il est inondé.

De plus, la Ville a opté pour l'utilisation d'équipements lourds plutôt que des barricades en bois orange afin de restreindre l'accès à la zone inondée.

Malheureusement, les barricades sont parfois déplacées ou écrasées. Les niveleuses sont donc très efficaces pour réduire le trafic , explique Kurtis Doney.

La Ville de Regina a opté pour l'utilisation d'équipements lourds plutôt que des barricades en bois orange afin de restreindre l'accès à la zone inondée. Photo : Radio-Canada / Sefani Langenegger

Kurtis Doney précise que la Ville élabore actuellement des plans à moyen terme visant à prévenir l'accès des véhicules au passage souterrain inondé de la rue Albert. Dans le cadre d'un partenariat avec la Société d’assurances de la Saskatchewan (SGI), un capteur sera installé aux feux de signalisation de la rue Saskatchewan Drive et de la rue Albert.

En cas d'inondation, le capteur prendrait le contrôle des feux et empêcherait les gens de traverser le passage souterrain inondé, car les feux resteraient rouges , note M. Doney.

Il ajoute que la solution envisagée pourrait être opérationnelle d'ici la saison des tempêtes estivales de 2024.

Avec les informations d’Alexander Quon