À l’occasion du 20 e anniversaire du Festival OFF de Québec, la direction de l’événement a souhaité faire briller le talent d’ici. Cette année, l’organisation promet une programmation musicale plus axée sur les artistes de la ville de Québec, à près de 70 %.

On veut démontrer que la scène de Québec est vivante et diversifiée , soutient le directeur de la programmation du festival, Jean-Étienne Collin Marcoux.

Fidèle à ses habitudes, le Festival OFF se concentrera sur la nouveauté et la découverte d’artistes. On ne voulait pas rester dans la nostalgie, on voulait se tourner vers l’avenir, vers d’autres idées , a ajouté le directeur. Les artistes Claire Rousay, Narcisse, N Nao, René Lussier, Crabe, Calamine et Sédimentum seront notamment de la partie.

L’événement pourra aussi compter sur le retour d’artistes établis et habitués du OFF, tels que Anatole et Keith Kouna.

Cette année, le folk, le métal, le hip-hop, ainsi que des DJ et ambiances psychédéliques se côtoieront dans plus d’une quarantaine de spectacles. Une fierté pour l’organisation.

« Le OFF, c’est un festival indépendant. Qu’une initiative survive pendant 20 ans et participe à faire connaître la musique de Québec et continue d'avoir une programmation aussi diversifiée, c’est vraiment une fierté. » — Une citation de Jean-Étienne Collin Marcoux, directeur de la programmation du Festival OFF de Québec

Changement de date

L’organisation a décidé de changer les dates de son festival cette année. Le OFF aura lieu du 12 au 16 juillet.

Si on avait gardé nos dates habituelles, on aurait été en même temps que le festival La Noce au Saguenay qui attire beaucoup de gens de Québec , explique M. Collin Marcoux. Le Festival d’été de Québec (FEQ) se tiendra en parallèle, du 6 au 16 juillet, mais on présente de la musique alternative, contrairement à ce qu’on voit au FEQ qui est plus grand public , nuance le directeur.

Une nouvelle scène à La Barberie

La microbrasserie La Barberie a toujours été impliquée dans l’événement avec le brunch de clôture, mais cette année, une nouvelle scène pour une offre musicale plus familiale , sera aussi installée au parc John-Munn, situé en face.

Il va y avoir des spectacles le samedi et le dimanche et la musique sera plus douce , indique le directeur de la programmation.

Une bière de La Barberie sera également brassée pour l’événement.

L’événement se déroulera également dans trois autres lieux, soit sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste, la Charpente des Fauves et le Pantoum.

Seuls les spectacles sur ces deux dernières scènes seront payants.