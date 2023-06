30 ans pour le Festival de toutes les voix

En 1993, un nouveau festival voyait le jour à Trois-Rivières et il était destiné à mettre en valeur le chant. Ainsi naissait l’International de l’art vocal. La première édition s’est tenue du 25 juin au 4 juillet. La scène principale se trouvait au parc Champlain.

Les artistes populaires du Québec se produisaient sur la scène du parc Champlain. Photo : Radio-Canada

Le festival voulait mettre en valeur le chant choral qui gagnait énormément en popularité à cette époque. Une scène lui était spécifiquement dédiée.

En 2001, une scène dédiée aux chorales était installée dans le stationnement du diocèse de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Daniel Gélinas, qui était le directeur de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières a pris la direction de l’International de l’art vocal de 1997 à 2001. Celui qui prendra la direction du Festival d’été de Québec quelques années plus tard a porté l’événement à un niveau supérieur grâce à la présentation de concerts-événements. Dans ce reportage de Pierre Marceau, il nous parle de la programmation en 2001.

Daniel Gélinas était le directeur de l'International de l'Art Vocal de Trois-Rivières en 2001. Photo : Radio-Canada

En 2004, le festival doit quitter le parc Champlain en raison des travaux qui doivent être réalisés à la Maison de la culture. Il installe sa grande scène dans le stationnement de l’édifice Capitanal avec l’intention d’y être de façon temporaire.

Des spectateurs sont rassemblés devant la scène du stationnement de l'édifice Capitannal. Photo : Radio-Canada

À cette époque, les festivaliers venaient nombreux au centre-ville pour assister aux prestations gratuites offertes dans les rues.

La rue des Forges au centre ville de Trois-Rivières lors de l'International de l'Art Vocal en 2006 Photo : Radio-Canada

En 2008, de nombreux ensembles vocaux donnaient des prestations sur la rue. Photo : Radio-Canada

Des spectateurs assistent à une prestation musicale à l'intérieur d'un autobus spécialement aménagé. Photo : Radio-Canada

Au milieu de la décennie 2000-2010, le festival se retrouve dans une mauvaise passe financière. L’organisation fait appel à celui qui dirige la salle de spectacle Le Maquisart, Stéphane Boileau, pour succéder à Guy Mercure qui dirigeait le festival à l’époque. Stéphane Boileau évoque son intention de donner plus de place aux jeunes.

Stéphane Boileau Photo : Radio-Canada

Il fait le pari d’inviter un groupe québécois en pleine ascension sur la scène internationale, mais moins connu des scènes conventionnelles au Québec : Simple Plan. En 17 heures, les 10 000 billets pour assister au spectacle se sont vendus. C’était du jamais vu pour Trois-Rivières.

Une longue file s'est crée aux abords de la salle J.-Antonio-Thompson lors de la mise en vente des billets pour le spectacle de Simple Plan en 2006. Photo : Radio-Canada

Devant l’ampleur du spectacle, la Ville de Trois-Rivières qui a obtenu les droits de propriété du parc portuaire y aménage rapidement une nouvelle scène. L’International de l’art vocal franchit une nouvelle étape dans son développement.

Simple Plan a marqué l'histoire du festival de Trois-Rivières en 2006. Photo : Radio-Canada

Les festivaliers immortalisent le spectacle de Simple Plan en 2006. Photo : Radio-Canada

Après cette édition, l’International de l’art vocal se repositionne. Il change de nom pour adopter celui de FestiVoix, qui se veut le festival de toutes les voix. Ainsi, les différentes scènes présentent des spectacles selon des créneaux spécifiques : les Voix jazz, les Voix émergentes, les Voix populaires, les Voix multiples, etc.

Le duo malien, Amadou et Mariam a laissé un souvenir impérissable aux festivaliers lors de sa venue en 2006. Photo : Radio-Canada

Bien qu’il ait dû faire face à quelques difficultés financières après cette édition, le FestiVoix a placé les bases qui lui ont permis de devenir un des événements les plus importants au Québec. Directeur adjoint depuis 2008, Thomas Grégoire succède à Stéphane Boileau en 2015. Il explique que l’administration a misé sur la diversité musicale dans sa programmation. Il y a des années clés quand même, en 2016, 2017, avec Hedley puis Billy talent, on a été sur une scène un peu plus rock, punk, etc.

Des membres du groupe Billy Talent, quelques heures avant leur spectacle au FestiVoix de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Elle a aussi voulu mettre en scène la Ville de Trois-Rivières en y installant des scènes centralisées dans des lieux emblématiques pour mettre en valeur ses décors.

Michel Pagliaro a inauguré la nouvelle scène des Voix acoustiques en 2018. Photo : Radio-Canada

Selon le directeur général, Thomas Grégoire, la croissance FestiVoix s'est appuyée sur la recherche de partenaires financiers, sur son engagement environnemental et sur Internet alors que les réseaux sociaux en étaient à leurs premiers balbutiements.

Le directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières,Thomas Grégoire. Photo : Facebook/Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

Alors que l'ancien directeur général, Daniel Gélinas dit de l'événement aujourd'hui que c'est une belle fierté pour Trois-Rivières , l'organisation du FestiVoix entame une nouvelle décennie avec confiance. On est quand même choyé parce que le public nous fait confiance , confie Thomas Grégoire. On a vendu tous nos passeports au mois de mars, là en quelques jours, puis nos billets journaliers. Là, il y a des soirs comme Sean Paul où c'est complet, mais y a d'autres soirs où [il en reste].

La Chicane, Kaïn, Les Soeurs Boulay, Fabiola Toupin, Galant tu perds ton temps, Rita Tabbakh, Perséïdes, Dumas donneront le coup d'envoi au 30e FestiVoix de Trois-Rivières.