Rappelons qu'il est parti de la maison jeudi dernier, après une dispute avec sa mère, sans argent ni cellulaire. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Vendredi, un automobiliste l'aurait conduit à la gare d'autobus de Bromont puis, il lui aurait payé l'autobus jusqu'à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal a été appelé en renfort puisqu'il a été vu à différents endroits dans le quartier Ahuntsic-Cartierville au cours des derniers jours. Jusqu'à tout récemment, il habitait ce secteur de la métropole.

« Je sais qu'il connaît la ville de Montréal par cœur. Ma crainte c'est s'il va tomber entre bonnes mains? Qu'est-ce qu'il mange? Où il dort? C'est tout ça qui m'inquiète. » — Une citation de Khousseynatou Haidara, mère de Mamadou Bah

Notre équipe a rencontré les parents de Mamadou. Son beau-père, Mouhamadou Ndoye tient le fort à Sherbrooke alors que sa maman, Khousseynatou Haidara (que l'on voit dans le cellulaire), arpente les rues de Montréal, près de son ancienne école secondaire, dans l'espoir de le retrouver. Notre journaliste, Guylaine Charette, les a rencontrés lundi matin. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Entre autres, il aurait été aperçu aux Galeries Normandie ainsi que chez son ex-employeur, une épicerie Metro. Ils m'ont appelé pour me dire qu'elle avait visionné les caméras de surveillance et ils l'ont vu près de la machine à canettes dans laquelle il mettait des canettes, sûrement pour avoir des sous. Ils ont pris une photo pour que je puisse confirmer son identité. Effectivement, c'était lui , raconte son beau-père, Mouhamadou Ndoye.

Sa mère est d'ailleurs à Montréal où elle parcourt les rues avec des amies dans l'espoir de le retrouver. Ça comment à être long et il a fait froid hier [lundi] à Montréal. Il n'est pas habillé. Il a toujours les mêmes vêtements. Ça commence vraiment à être inquiétant , dit Khousseynatou Haidara.

« Sa place est ici avec les gens qu'il aime. »

Son beau-père est resté à Sherbrooke pour s'occuper des deux soeurs de Mamadou. On aimerait ça qu'il revienne et qu'il reste ici avec nous. C'est ici sa place avec les gens qu'il aime. On l'attend avec impatience. On aimerait ça qu'il revienne le plus tôt possible , espère M. Ndoye.

« On va continuer à prier et à chercher. C'est vrai qu'on est très inquiets. C'est difficile de dormir sans savoir où ton enfant se trouve. » — Une citation de Khousseynatou Haidara, mère de Mamadou Bah

Des recherches sont également faites dans le métro de Montréal, endroit qu'il aimait beaucoup fréquenter.

Mamadou Bah a les cheveux, les yeux et la peau noire. Il mesure 1,92 m (6 pieds 3 pouces) et pèse 68 kg (150 livres). Au moment de sa disparition, il portait des pantalons de jogging gris de marque Calvin Klein, un t-shirt de style africain noir à l'arrière et coloré à l'avant et des espadrilles hautes noires de marque Vans.

Quiconque a de l'information sur ce jeune homme est prié de communiquer avec le Service de police de Sherbrooke au 819 821-5555.

Avec les informations de Guylaine Charette et de Brigitte Marcoux