Parcs Canada veut mettre un terme aux acrobaties d’une ourse près de la Transcanadienne

Selon l’écologiste de la faune de Parcs Canada, Seth Cherry, l'ourse 178 a déjà été prise en flagrant délit d'escalade à plusieurs reprises cette année et elle a appris à grimper lorsqu'elle était petite. Elle a grandi dans la région de Yoho et de Banff, elle a passé du temps au bord de l'autoroute et a appris à escalader cette clôture quand elle était plus légère et plus petite; mais elle continue de le faire à l'âge adulte.

Nakoda est aujourd'hui âgée de six ans et demi. L'année dernière, elle avait été ramenée dans son domaine vital parce qu'elle se déplaçait sur l'autoroute et près des voies ferrées. Cette année, Parcs Canada a prévu un nouvel obstacle pour cette ourse agile. L’ourse 178 n'est cependant pas le seul grizzli à avoir appris à grimper, reconnaît l’écologiste.

Nakoda est l'un des nombreux ours qui ont appris à escalader les clôtures. Photo : Fournie par Gary Tattersall

Les travaux d'installation de câbles électriques sur les clôtures ont commencé au cours de l'hiver. Seth Cherry explique que la priorité est désormais donnée aux zones les plus populaires où les ours sont actifs. Jusqu'à présent, cela semble bien fonctionner dans les zones où nous les avons mis en place.

Ce n'est pas la première fois que Parcs Canada prend cette mesure. Des câbles similaires ont été utilisés dans le parc national Banff où les ours noirs, qui sont plus connus pour leur aptitude à grimper, avaient l'habitude de passer au-dessus de la clôture.

À la recherche des pissenlits

Le directeur du programme Wild Smart à l’institut de la biosphère (Biosphere Institute) de la vallée de Bow, Nick De Ruyter, explique que c'est à cette période de l'année que les ours descendent au fond de la vallée pour se régaler de tout ce qu'ils peuvent trouver.

Les fossés de la Transcanadienne sont à ce moment de l'année un buffet mûr, luxuriant, vert et jaune, rempli de pissenlits que l'on peut cueillir à volonté. Une fois que les ours ont appris, généralement par leur mère lorsqu'ils étaient des oursons, où trouver cette nourriture facile, ils reviennent.

Les clôtures électriques, note Nick De Ruyter, semblent être un bon moyen de dissuasion qu'il a vu fonctionner dans d'autres endroits. Tous les efforts d'atténuation qui peuvent garder ces ours loin de l'autoroute et en sécurité sont une bonne chose.

La muse d'un photographe

Le photographe amateur Gary Tattersall a repéré Nakoda à la fin du mois de mai, car sa couleur unique la distingue des autres. Elle était en haut et au-dessus de cette clôture. Elle était très, très gracieuse , s’émerveille-t-il. J'ai été surpris qu'elle soit capable de danser au sommet du poteau et de redescendre, j'ai été stupéfait de son agilité.

L'ourse 178 est connue par les habitants sous le nom de Nakoda. Photo : Fournie par Gary Tattersall

Même si cela signifie qu'il ne reverra plus Nakoda sur la route, Gary Tattersall pense que toute mesure visant à protéger l'ourse doit être saluée. C’est agréable de la voir du mauvais côté de la clôture parce que vous obtenez de meilleures photos, mais je ne me soucie pas des images, je veux juste la voir survivre.

Avec les informations de Helen Pike