barbara findlay : une vie à défendre la communauté LGBTQ+

barbara findlay, qui écrit son nom avec des lettres minuscules, est une avocate de longue date dont les actions tournent autour des luttes pour le droit de la personne. Elle a fondé et siégé au sein de nombreux groupes, comme la Conférence sur l'orientation et l’identité sexuelles à l’Association du Barreau canadien ainsi que le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes (FAEJ).

barbara findlay a accordé de nombreuses entrevues pendant sa carrière. Ici, elle commentait un changement au code de la famille de la Colombie-Britannique en 1997, qui incluait désormais les couples de même sexe. Photo : Radio-Canada

Celle qui a vu énormément d’amélioration dans les droits individuels de sa communauté au cours des dernières décennies, ayant elle-même été internée adolescente parce qu’elle était lesbienne, s’inquiète tout de même des défis encore présents. Elle a accepté de répondre à nos questions.

Comment réagissez-vous au fait de recevoir un doctorat honorifique?

J’ai beaucoup de réactions, en fait. D'abord, il y a beaucoup de problèmes avec les honneurs individuels parce que ces honneurs créent l'impression que l’oeuvre est le fruit d’une seule personne. Mais pour faire les changements sociaux, cela demande une armée. Moi je suis une personne qui a marché, mais sans cette armée, il n’y aurait rien. D’un autre côté, je suis fière pour moi et pour ma communauté.

Vous dites que votre génération s’est profondément trompée. Pourquoi?

Je pense que ma génération d’avocats qui avait l’idée de faire des changements sociaux l’a fait en employant la Charte canadienne des droits et libertés. Ce travail a été important, mais l’idée de l’individu est au coeur de cette charte. Avec cette idée, on est passés à côté de deux choses primordiales : un, la communauté et l’importance de nos connexions humaines; et deux, on a occulté le fait que notre planète est en train de mourir.

Quelle est la chose dont vous êtes le plus fière dans votre travail comme militante LGBTQ+?

Je dirais que je suis fière d’arriver ici en comprenant que je ne connais pas tout. Je ne suis qu’une minipièce dans l’histoire. J’ai toujours eu peur de croire que je connaissais beaucoup de choses, parce que je pense que si on est certains de connaitre quelque chose, on est certainement en erreur.

Comment décririez-vous tout le chemin parcouru pour votre communauté?

Ce n’est pas fini. La semaine dernière, la Cour suprême du Canada a décidé que pour la première fois, les droits des transgenres sont protégés par la Charte. C’est une victoire énorme et c’est une différence entre le Canada et les États-Unis. En même temps, on voit que la haine grandit. On voit par exemple l'élection en Alberta ou les actions du premier ministre du Nouveau-Brunswick.

La question Est-ce que nous, on a le droit d’exister? existe encore. Ça m’étonne beaucoup parce que j’ai cru qu’en réussissant la reconnaissance juridique, ça allait être la fin du chemin. Ce n’est pas vrai du tout. Je dis toujours qu’il ne faut pas oublier que les droits existent seulement quand nous les respectons.

Êtes-vous quand même optimiste de voir que, dans certains milieux, il y a une grande liberté d’expression pour les jeunes de la communauté LGBTQ+?

Absolument. C'est la joie! La joie des jeunes me donne de l’espoir, c’est si beau à voir. Mon coeur est plein parce que c’est ce monde que j’avais dans l’imagination quand moi j’avais 17 ans. Le plaisir le plus grand pour moi, ce sont les jeunes avocats qui luttent fièrement. Cela me rend fière.

* Certains propos ont été raccourcis ou modifiés à des fins de clarté et de précision.