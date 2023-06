Quelle pourrait être la composition du Conseil des ministres de Danielle Smith?

Deux ministres avaient décidé de ne pas se représenter, soit Travis Toews et Sonya Savage. Six autres ont été battus, dont Jason Copping à la Santé, Tyler Shandro à la Justice et le seul représentant d’Edmonton, Kaycee Madu.

Ils ne sont pas remplaçables. Ce sont de gros noms dans des régions importantes [comme Calgary] , soutient le stratège politique Stephen Carter.

Les trois quarts des députés conservateurs unis proviennent de l’extérieur de Calgary et d’Edmonton, ce qui rendra la composition du Cabinet difficile, selon lui. Ce n’est pas un groupe équilibré duquel choisir ses ministres et il n’y a personne d’incontournable dans ce groupe.

Plusieurs stratèges voient quand même les adversaires de Danielle Smith lors de la course à la chefferie conservatrice unie obtenir des postes importants, tels que Rebecca Schulz, Brian Jean et Rajan Sawhney.

Radio-Canada a consulté plusieurs stratèges, organisations militantes et professeurs de science politique pour dresser cette liste de possibilités et les défis associés à chaque ministère.

Santé

Avec la défaite des précédents ministres de la Santé, Tyler Shandro et Jason Copping, il reste peu d’expertise dans ce domaine au sein des rangs conservateurs. Seulement deux députés y ont touché de près ou de loin : Chelsae Petrovic, une infirmière qui a affirmé que les victimes d’arrêts cardiaques étaient responsables de leurs problèmes de santé, et Chantelle De Jonge, une assistante dentaire.

La stratège conservatrice Mandi Johnson estime que Danielle Smith voudra confier ce ministère mammouth, qui engloutit la moitié du budget de la province, à une gestionnaire d’expérience comme Rebecca Schulz.

Rebecca Schulz a été ministre des Services à l'enfance et des Affaires municipales ces quatre dernières années. Photo : Fournie par l'équipe de campagne de Rebecca Schulz

Je crois que les gens auraient confiance en elle, car c’était une conservatrice avec de l’empathie. Elle a prouvé qu’elle pouvait mener des dossiers difficiles , estime-t-elle.

Chris Gallaway, directeur de Friends of Medicare, croit qu’un ministre issu d’une communauté rurale offrirait une perspective intéressante. C’est dans l’Alberta rurale que les enjeux de santé sont les plus prononcés, en matière de pénurie de médecins et de fermetures d’hôpitaux. Avoir une voix rurale à la table pourrait aider à élever ces enjeux au sein des priorités.

Finances

Le ministère des Finances a été occupé pendant quatre ans par Travis Toews, qui a choisi de ne pas se représenter en politique. Poste-clé dans un gouvernement, il offre toutefois peu de visibilité.

Le député de Calgary-Sud Est Matt Jones pourrait accéder à ce poste, étant donné son passé de banquier d’investissement. Il a été ministre de l’Abordabilité et des Services publics depuis octobre 2022.

Matt Jones a toujours été un député et ministre discret, malgré la révolte d'une partie du caucus conservateur contre Jason Kenney. Photo : Radio-Canada / Chris Schwarz/Gouvernement de l'Alberta

Éducation

Plusieurs voient Adriana LaGrange rester dans ce poste-clé, mais l’Association des enseignants de l’Alberta veut désespérément y voir du changement. Son président Jason Schilling qualifie sa relation avec elle de difficile et froide , et ponctuée de longues périodes de silence.

Déjà ministre de l’Éducation supérieure depuis quatre ans, Demetrios Nicolaides serait un bon choix pour réparer ces liens, croit la stratège Mandi Johnson, qui a déjà travaillé avec lui. Peu importe où on le place, il va faire ses devoirs, rencontrer les parties prenantes et nouer des amitiés. J’ai confiance en lui.

Les universités ont subi d'importantes compressions budgétaires sous la gouverne de Demetrios Nicolaides. Photo : Radio-Canada

Justice

Le ministre de la Justice est habituellement également Solliciteur général, un poste qui est souvent attribué à un avocat, mais pas obligatoirement. Les conservateurs unis comptent trois avocats députés : Brian Jean, Jason Stephan et Mickey Amery.

Brian Jean est certainement le député le plus en vue des trois, mais le poste est devenu périlleux, étant donné la tentative d’ingérence de Danielle Smith dans le système judiciaire, croit le politologue de l’Université MacEwan Brendan Boyd.

« Ce sera un portfolio sous haute surveillance. » — Une citation de Brendan Boyd, professeur de sciences politiques, Université MacEwan

Mandi Johnson croit que Mickey Amery est un favori, étant donné sa personnalité calme et affable, tandis que Jason Stephan s’est fait connaître pour son opposition aux mesures sanitaires.

Rajan Sawhney avait prévu quitter la politique, mais est finalement restée et a remporté son élection. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Les autres ministères

Le dossier de l’énergie est toujours très important pour l’Alberta, dont le cinquième des revenus dépend des redevances venant des ressources naturelles. Mandi Johnson y voit Rajan Sawhney, qui a fait sa carrière dans ce domaine.

Plusieurs observateurs politiques s’attendent à voir Searle Turton faire son entrée au Cabinet, peut-être aux Affaires municipales étant donné son expérience de conseiller municipal. Il représente la circonscription de Spruce Grove-Stony Plain, près d’Edmonton, et pourrait agir comme agent de liaison pour la capitale albertaine.

Auparavant ministre de l'Environnement, Jason Nixon (à droite) a été l'un des hommes forts du gouvernement de Jason Kenney (à gauche). Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Mike Ellis, ancien ministre de la Sécurité publique ainsi que de la Santé mentale et des Dépendances, pourrait monter en grade. Il a été très visible durant la campagne électorale et pourrait obtenir un ministère d’importance.

La grande surprise serait de voir Jason Nixon, bras droit de l’ex-premier ministre Jason Kenney, faire son retour au Cabinet, après en avoir été exclu par Danielle Smith. Son retour pourrait toutefois irriter la branche libertarienne qui s’opposait aux mesures sanitaires qu'a imposées Jason Kenney, croient plusieurs observateurs politiques.