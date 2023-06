Un locataire victime d’une rénoviction obtient gain de cause à Edmonton

Cette augmentation de plus de 70 % était financièrement insoutenable pour l’homme qui habite le même immeuble du quartier Old Strathcona d’Edmonton depuis 2009. Son revenu découle uniquement des pensions de retraite gouvernementales et de son ex-employeur.

Norris Turner s’est tourné vers le Service de règlement des litiges en matière de location à usage d’habitation, un tribunal quasi judiciaire. Dans une décision, le Service de règlement a statué que l’augmentation demandée par son propriétaire n'était pas une véritable augmentation de loyer, mais plutôt une expulsion économique .

En Alberta, la loi stipule que si un propriétaire souhaite résilier un bail annuel pour faire des rénovations importantes dans une unité, il doit donner un préavis d’un an. De plus, si un tel préavis est donné, il ne peut pas être accompagné d’une augmentation de loyer pour l’année à venir.

La décision indique également que le propriétaire a enfreint la Loi sur la location de locaux d'habitation en perturbant la jouissance paisible des locaux loués par des rénovations importantes à l'intérieur et autour des locaux loués .

Le tribunal a rejeté une demande de loyer impayé de la part du propriétaire et a plutôt ordonné au propriétaire de payer à Norris Turner l’équivalent d’un mois de loyer.

« C’était un endroit très agréable où vivre, mais ça s'est transformé en cauchemar. » — Une citation de Norris Turner, locataire

Le locataire a depuis déménagé dans un nouveau logement qu’il qualifie de fantastique . Il même a pu rester dans le quartier qu’il connaissait.

Et malgré le tracas lié au déménagement et au processus judiciaire, il profite maintenant d’une certaine paix d’esprit. Je suis enfin libre de cet immeuble et de ses propriétaires. Ils n'ont plus aucune emprise sur moi.

Les rénovictions, une tendance à la hausse?

Pour Tim Patterson, un avocat au Centre juridique communautaire d'Edmonton qui a accompagné Norris Turner dans ses démarches, les rénovictions et les hausses de loyers abusives sont de plus en plus courantes en Alberta.

Depuis l'année dernière, nous avons constaté une augmentation du nombre de locataires qui se tournent vers nous pour des problèmes avec leur propriétaire, dont certains avec des avis d'augmentation de loyer parce que, selon eux, le propriétaire veut les expulser , explique-t-il.

Pour l'avocat Tim Patterson, les rénovictions sont de plus en plus courantes en Alberta. Photo : Radio-Canada / Terry Reith

Les propriétaires doivent respecter certaines règles pour mettre fin à un bail pour cause de rénovation, mais certains d’entre eux augmentent les loyers pour contourner ces règles, selon lui.

Les droits des personnes sont bafoués. Et malheureusement, ce sont les personnes les plus vulnérables, qui ne peuvent pas se permettre de payer une forte augmentation de loyer, qui seront les plus touchées , déplore-t-il.

Laura Murphy dénonce la place grandissante de la « financiarisation » dans le milieu de l'immobilier. Photo : Radio-Canada / Terry Reith

Selon Laura Murphy, du Laboratoire de solutions en logement abordable de l’Université de l’Alberta, cette hausse s’explique par la financiarisation du milieu de l’immobilier, c’est-à-dire que le parc locatif est de plus en plus possédé par de grands investisseurs et des entreprises, au lieu des particuliers.

Des propriétaires financiarisés font des offres d’achat en argent comptant, 15 % au-dessus du prix demandé. Les investisseurs nous empêchent d’accéder au logement, qu'il s'agisse de location ou d’accès à la propriété , dénonce-t-elle.

Elle demande qu’une réglementation soit mise en place pour limiter l’impact de cette financiarisation du logement, pour éviter l’érosion des quartiers d’un bout à l’autre du Canada .

Étant donné que chaque province et territoire est responsable des questions de logement, il existe peu de données nationales sur l’ampleur des expulsions économiques ou des rénovictions.

Avec les informations de Julia Wong