On a déjà répondu aux désastres dans 82 pays, mais, maintenant, ce sont des désastres au Canada , lance le directeur de Global Medic, Rahul Singh. Mais ce n’est pas dans un seul endroit au Canada, c’est dans tout le pays.

« C’est une chose de moins à penser pour les familles sinistrées. » — Une citation de Rahul Singh, directeur de Global Medic

L’organisme torontois vise à assembler 1400 trousses de nettoyage pour les sinistrés des feux de forêt en Alberta et en Nouvelle-Écosse, ainsi que ceux qui doivent faire face aux inondations au Yukon.

Dans les trousses, on trouve, entre autres : des nettoyants ménagers,

des gants,

des sacs à ordures,

des masques.

Le but est de faciliter la tâche aux familles qui retournent dans leurs maisons après les feux et les inondations.

Global Medic vise à assembler 1400 trousses de nettoyage pour les sinistrés qui font face aux feux de forêt et aux inondations à travers le pays. Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac

On sait que les familles ont besoin de ces produits. Par exemple, si vous êtes dans une petite ville, il manquera de certains produits dans les magasins , explique-t-il.

« C’est très important d’avoir une réponse au Canada, nos citoyens en ont besoin. » — Une citation de Rahul Singh, directeur de Global Medic

Rahul Singh ajoute que ces trousses de nettoyage représentent également un coût de moins pour les familles déplacées, qui doivent souvent dépenser beaucoup d’argent dans ces moments de crise.

Des bénévoles engagés

Et c’est grâce aux bénévoles que les trousses pourront se rendre aux sinistrés, explique Rahul Singh.

Nous sommes chanceux d’avoir des bénévoles qui donnent de leur temps pour assembler les kits. Il y a également des compagnies qui font des dons de produits pour ces trousses , dit-il.

Un bénévole de Global Medic aide à l'assemblage de trousses de nettoyage. Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac

Une fois assemblées, les trousses sont transportées gratuitement à travers le pays grâce aux compagnies aériennes WestJet et Air Canada. Ensuite, elles seront distribuées sur place par d’autres bénévoles.

Julie Colgan, bénévole à Global Medic depuis 17 ans, estime important d’aider ses concitoyens canadiens pendant ces moments difficiles.

« Plusieurs personnes ont perdu leur maison ou vont avoir beaucoup de saleté à nettoyer. Ces kits peuvent donc leur faciliter la vie. » — Une citation de Julie Colgan, bénévole à Global Medic

Je sens que je fais une différence et c’est incroyable de pouvoir aider son propre pays , affirme-t-elle.

Même son de cloche du côté de Dominique Rambié, qui aide également à assembler les trousses de nettoyage.

Je trouve que la mission de Global Medic est nécessaire. Il n’y a pas d’argent qui est gâché et tout l’argent aide des familles, dit-il. J’adore ça.

« C’est génial de pouvoir aider les Canadiens. » — Une citation de Dominique Rambié, bénévole à Global Medic

De son côté, Tammy Heerman se met à la place des sinistrés : elle sait que c’est une situation difficile pour les familles.

Quand j’écoute les nouvelles, je vois que les gens ne savent pas ce qui les attend quand ils vont rentrer chez eux. Nous pouvons leur donner un peu de soutien et une chose de moins à penser , soutient-elle.

Pour le moment, Global Medic n’envoie pas de trousses de nettoyage au Québec, où il y a également des sinistrés en raison de feux de forêt, précise Rahul Singh.

On veut attendre un peu pour voir combien de personnes vont être déplacées et s’il y a un besoin, dit-il. Je sais qu’à Sept-Îles il y a beaucoup d'évacués, donc si le Québec a des besoins, on va envoyer de l’aide.

D'après les informations de Jérémie Bergeron et de CBC