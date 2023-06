Feux de forêt : les denrées et marchandises arriveront à Schefferville en fin de journée

Les incendies forestiers ont eu raison du lien ferroviaire entre Schefferville et Sept-Îles, privant ainsi de marchandises les 1800 habitants du secteur de Schefferville, de la nation naskapie de Kawawachikamach et de la nation innue de Matimekush-Lac John.

Dans un communiqué de presse, la Ville indique que trois avions cargos 737 d'Air Inuit et un avion Hercules de l’armée canadienne ont débuté le ravitaillement mardi.

Trois autres avions sont attendus en fin de journée mercredi pour distribuer les commandes des épiceries, des hôtels et des dépanneurs.

Le directeur général de la Ville de Schefferville et coordonnateur des mesures d’urgence, François Désy, affirme par voie de communiqué que le comité mixte permanent des mesures d’urgence de Schefferville, de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach est à pied d’œuvre.

Il affirme qu’en plus de couper Schefferville, Matimekush-Lac John et Kawawachikamach du reste du Québec, l’arrêt du lien ferroviaire aura inévitablement des conséquences sur l’économie locale , puisque les activités minières et de construction sont arrêtées.

Le lien aérien régulier qui permet de transporter les personnes et de maintenir le service d’évacuation médicale est toujours en fonction.

Pas d'inquiétudes pour Fermont

Après avoir été momentanément fermée en raison des feux qui font rage à ses abords, la route 389 qui lie Baie-Comeau à Fermont est de nouveau rouverte, pour les convois de véhicule seulement. Le premier ministre du Québec, François Legault, soutient toutefois que la circulation est possible pour les camions.

Le premier ministre du Québec, François Legault Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot