Plus pour l’éducation des élèves et étudiants autochtones, recommande la vérificatrice

Le premier volume du rapport pour l'année 2023 de la vérificatrice provinciale de la Saskatchewan, Tara Clemett, a été déposé ce mardi à l'Assemblée législative. La nécessité d'améliorer les services d'éducation offerts aux enfants et étudiants autochtones et le manque d’accessibilité à certains services sociaux sont les principaux sujets soulignés dans ce document de 266 pages.

Le rapport fait état d'une disparité sur l'éducation reçue par des élèves autochtones et par des élèves non autochtones.

À titre d'exemple, moins de 50 % des élèves autochtones obtiennent leur diplôme de 12e année dans les trois années suivant leur entrée en 10e année, contre 88,7 % des élèves non autochtones, souligne le rapport.

Cette disparité, ainsi que la croissance de la population autochtone de la Saskatchewan, fait qu'il est essentiel que le ministère fasse des efforts concertés pour améliorer les résultats scolaires des élèves autochtones , recommande Tara Clemett.

Selon la vérificatrice provinciale Tara Clemett, il y a une disparité entre le niveau des élèves autochtones et le reste des élèves dans la province. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Tara Clemett estime qu'il est important de donner aux élèves autochtones la possibilité de cultiver une compréhension et des bases solides en lecture, en mathématiques et en sciences, on leur donne les compétences et les connaissances nécessaires pour obtenir leur diplôme.

Selon le rapport, 34 000 élèves de la maternelle à la 12e année inscrits dans les écoles provinciales en 2020-2021 sont des Autochtones. Ils représentent 19 % de la population estudiantine en Saskatchewan.

Le rapport indique qu'il faudra aussi déterminer des plans d'action pour s'attaquer aux causes profondes des initiatives peu performantes liées à la réussite des élèves autochtones.

Le rapport constate également une baisse du taux de diplômés autochtones à l'École Polytechnique de la Saskatchewan.

La Stratégie pour la réussite des étudiants autochtones ne comporte pas de mesures et d'objectifs de performance spécifiques pour augmenter les taux d'inscription, de rétention et d'obtention de diplômes, regrette le rapport.

Les auteurs du rapport indiquent que bien que l'École Polytechnique de la Saskatchewan ait mis en œuvre plusieurs initiatives visant à améliorer la réussite des étudiants autochtones, leur inscription est passée de 3200 en 2018 à 2200 en 2022, soit une baisse de 30 %.

Aussi, entre 2018 et 2021, le nombre de diplômés autochtones est passé de 827 à 648. Sur les quatre campus que compte cet établissement d'enseignement, 15 % des 14 969 étudiants étaient des Autochtones entre 2021 et 2022.

La réduction des disparités dans les résultats scolaires entre les étudiants autochtones et non autochtones favorisera des résultats plus équitables dans l'accès à l'enseignement supérieur , a déclaré Tara Clemett, et réduira les écarts dans les revenus d'emploi et la réussite globale .

Le rapport recommande aussi la vérification de l'identité autochtone du personnel occupant des postes désignés pour les autochtones.

Les services sociaux épinglés

Tara Clemett insiste sur la nécessité de rendre accessible le Programme de soutien du revenu de la Saskatchewan.

En effet, 64 % des appels au Centre de service du ministère concernant ce programme d’aide sont restés sans réponse.

La vérificatrice provinciale indique dans son rapport la nécessité de rendre accessible le Programme de soutien du revenu de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

La vérificatrice estime donc qu'une assistance en personne suffisante doit être offerte dans le processus de demande d’aide, et en proposant aussi systématiquement une fonction de rappel.

Offrir aux bénéficiaires de l’aide du soutien fiable et orienté vers le service leur permet d’améliorer leur vie en réduisant la pauvreté et en favorisant leur progression vers l'autosuffisance, indique Tara Clemett.

Une faible sécurité au travail indexée

Selon Tara Clemett, la Saskatchewan se classe au premier rang au Canada en termes de décès recensé en milieu de travail, avec 4,4 décès enregistrés par 100 000 employés qui travaillent à temps plein.

Le rapport indique donc que la Commission des accidents de travail de la Saskatchewan doit s'assurer que les associations de sécurité fournissent des informations clés aux employeurs membres.

Cinq des sept industries représentées par les associations de sécurité avaient un taux d'accidents plus élevé que le taux provincial global de 4,33 % des travailleurs en 2022, selon le rapport. Des évaluations périodiques permettent d'identifier les problèmes et de prendre des mesures pour y remédier.

La vérificatrice provinciale indique aussi dans son rapport la nécessité pour l’Autorité sanitaire de la Saskatchewan d’améliorer le traitement des patients à risque de suicide dans la province.

En effet, souligne le rapport, en Saskatchewan, environ 195 personnes meurent par suicide chaque année. Dans le nord de la Saskatchewan, le suicide est la principale cause de décès chez les personnes âgées de 10 à 49 ans. C’est pourquoi la vérificatrice recommande à la province de continuer son action dans la prévention.

Ce premier volume du rapport souligne aussi de bons élèves, comme les 27 divisions scolaires qui ont présenté des états financiers fiables pour la plupart d'entre elles.

Les divisions scolaires disposaient de règles et de procédures efficaces pour protéger les ressources publiques, conclut le document.