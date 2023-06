Manque criant de logements abordables à Calgary

La ville de Calgary connaît « une crise du logement » et sa réputation de ville « abordable et habitable est en danger», selon le plus récent rapport du groupe de travail de la Ville de Calgary sur le logement et l’abordabilité présenté au conseil municipal mardi.

L’avenir des locataires est sombre, selon ce rapport. Les individus dont le salaire est sous la barre des 87 000 $ par année n’ont accès qu’à 40 % du marché locatif, l’autre 60 % étant trop dispendieux.

Le pourcentage de logements abordables disponibles sur le marché est en dessous de la moyenne canadienne, soit de 3,5 % comparativement à 6 %. Un ménage sur 6 utilise plus de 30 % de ses revenus pour se loger.

La situation risque de continuer à s’aggraver si rien n’est fait selon le groupe de travail. La population de Calgary a gagné 100 000 nouveaux résidents au cours des 4 dernières années et la Ville prévoit l'arrivée de 110 000 personnes supplémentaires au cours des 4 prochaines années.

Après plus d’un an de consultations avec différents groupes qui touchent de près ou de loin le logement, le groupe de travail propose un plan d’action comprenant 6 recommandations et 33 actions concrètes, dont 18 qui peuvent être implantées dès maintenant, à peu de frais, pour renverser la vapeur avant qu’il ne soit trop tard.

Le groupe de travail estime que si la ville perd son abordabilité, il sera très difficile d’y revenir dans le futur.

Le rapport suggère notamment de faciliter la construction de logements abordables en permettant les appartements secondaires dans les sous-sols et les cours arrière des propriétés.

Il faudrait aussi, selon eux, exiger un minimum de 15 % de logements abordables dans tous les quartiers de la ville pour assurer une distribution et un accès mieux répartis.

Il est aussi proposé de soutenir les initiatives de coopérative de logement.

Le but ultime est d’accroître l’offre de 15 000 nouveaux logements abordables au minimum pour répondre à la demande. Le groupe de travail souhaite le développement de 1000 logements supplémentaires par an sur le marché résidentiel et de 3000 logements abordables subventionnés par année.