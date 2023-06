Haïti : un séisme de 4,9 fait au moins 4 morts et 36 blessés

La secousse s'est produite avant l'aube près de Jérémie, le long de la côte sud du pays, à seulement dix kilomètres sous terre, selon les autorités géologiques américaines.

Trois des victimes ont été extirpées des décombres d'une maison que les secouristes continuent à fouiller, a indiqué un responsable de l'Agence haïtienne de protection civile.

Plusieurs enfants ont été hospitalisés pour des blessures subies lorsqu'ils ont tenté de s'enfuir en courant.

Une foule s'est formée autour d'une maison effondrée pendant qu'on cherchait des survivants dans les décombres. Une autre victime a ensuite été extraite des ruines et emportée, enveloppée dans un drap.

Un géologue et ingénieur du Bureau haïtien des mines et de l'énergie, Claude Prépetit, a expliqué sur les ondes de Radio Caraïbes que des séismes de plus faible intensité, plus tôt cette année dans le sud d'Haïti, avaient mis la table pour la secousse de mardi.

Ce tremblement de terre survient près de deux ans après le séisme de magnitude 7,2 qui a fait quelque 2000 morts en août dernier. La ville des Cayes avait été lourdement endommagée. Certains sinistrés qui ont perdu leur maison à ce moment vivent toujours sous des tentes.