Déneigement : la Ville cherche l’équilibre entre rapidité et environnement

C'est d'ailleurs une des plus grandes dépenses de la Ville, a indiqué le directeur général Luc Monty lors de la mise à jour des finances de la municipalité, mardi.

Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pressions encore sur la neige. On a eu un printemps encore actif. Comme on a vu en 2022, on transporte beaucoup de neige, les coûts de transports à cause du carburant, des matériaux qui sont utilisés, c'est élevé.

La question du transport de neige est la plus urgente, selon le directeur général.

« On n’a pas pris de décision encore. [...] Au plan environnemental, tout notre transport de neige, l’utilisation de carburant, ça ne va pas dans le bon sens. On veut être propre rapidement, mais ça coûte cher. Il faut commencer à se questionner. De transporter de la neige pour aller la faire fondre dans des dépôts qui débordent, ça vaut un questionnement. » — Une citation de Luc Monty, directeur général de la Ville de Québec.

Luc Monty, directeur général de la Ville de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le maire prévient toutefois qu'il entame sa réflexion, sans nécessairement apporter des solutions lors du comité plénier prévu la semaine prochaine.

Ce qu'on va présenter aux élus c'est les éléments qui sont irréconciliables. Il va falloir ensemble qu'on fasse des choix. On ne peut pas être vert, déneigé dès qu'il tombe un centimètre et que ce soit propre comme s'il n'avait pas neigé et avoir des attentes qu'il n'ait pas d'impacts sur le budget , précise le maire.

« Si le citoyen dit : moi je veux être déneigé dès qu'il tombe un centimètre puis que c'est ça notre choix, on va monter le compte de taxes de 10 %, on va avoir une gratte dans chaque rue et on va faire bien le travail. » — Une citation de Bruno Marchand

Bruno Marchand, mardi. Photo : Radio-Canada

Si ce n’est pas ça qu'on veut, on ne veut pas monter le compte de taxes, poursuit le maire. Qu'est-ce qu'on fait? Il est ou le point d'équilibre? Après on rajoute l'environnement parce que c'est probablement, le déneigement, ce qui est le plus polluant dans toutes les opérations de la Ville. On n’a pas le point d'équilibre.

Le maire souhaite entendre les élus sur cet aspect.

Le dernier budget de déneigement de la Ville de Québec était de 77 millions de dollars. Il s’agit d’une hausse de 10 millions par rapport à la saison dernière.

Plus de détails à venir