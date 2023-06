Les feux de forêt menacent les pourvoiries au Québec

En entrevue à ICI RDI, l’air découragé, M. Roy confie qu’il a quitté sa pourvoirie à contrecœur, en se conformant à un avis d’évacuation.

« On est parti dimanche en laissant tout derrière nous. » — Une citation de Serge Roy, propriétaire de la pourvoirie du Lac Lacroix, Haute-Mauricie

M. Roy ne sait rien de ce qui est advenu de sa pourvoirie. Il ne sait pas si les infrastructures ont été épargnées par les flammes.

Sa pourvoirie est située dans un endroit complètement isolé sur un lac à environ 20 kilomètres de la route principale , précise-t-il.

Le feu était très proche des installations avant de devoir quitter les lieux, ajoute M. Roy.

« On savait qu’on avait cinq feux autour de nous […] il y avait de la fumée intense. On a évacué 12 personnes avec nous en même temps. » — Une citation de Serge Roy, propriétaire de la pourvoirie du Lac Lacroix, Haute-Mauricie

Alors que la période de pêche bat son plein au Québec, 350 pourvoiries, soit plus des deux tiers de celles de la province, sont touchées par l’interdiction d’accès en forêt. On en parle avec Serge Roy, propriétaire de la pourvoirie du Lac Lacroix, en Haute-Mauricie.

Une saison perdue

Ces incendies laissent planer la menace d’importantes pertes financières.

C’est la plus grosse saison de l’année. Le mois de juin à lui seul, c’est 40 % de notre chiffre d’affaires et là, on n’est pas capable de l’exploiter. Cela devient un enjeu énorme pour tous les pourvoyeurs. Je ne sais pas comment on serait capable de passer à travers cette période difficile , s’inquiète Serge Roy.

Il dit ignorer ce qui en est arrivé à sa pourvoirie et ne sait pas s’il va pouvoir y retourner, ni dans quel état il retrouvera les lieux.

« On est en attente avec nos assureurs. On veut savoir si l’État est derrière nous pour essayer de nous aider un peu. » — Une citation de Serge Roy, propriétaire de la pourvoirie du Lac Lacroix, Haute-Mauricie

L’argent que nous donnent les chasseurs et les pêcheurs est déjà dépensé, fait-il remarquer. On va être obligé de rembourser tout ce monde-là […] on va perdre les recettes du mois de juin.

On demande de l’aide formelle du gouvernement, pas juste pour la pourvoirie, mais pour tous les pourvoyeurs du Québec. On est tous dans le même bateau présentement , plaide M. Roy.

« Il ne faut pas oublier qu’on a eu deux années de COVID, on a été laissé à nous autres. Maintenant les feux de forêt, je ne sais pas comment on va faire pour passer à travers tout ça. » — Une citation de Serge Roy, propriétaire de la pourvoirie du Lac Lacroix, Haute-Mauricie