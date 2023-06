Un comité consultatif autochtone pour la police de T.-N.-L. a été crée

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve annonce la création d’un comité consultatif dans le but d’améliorer la relation entre la police et les peuples autochtones.

Le chef de police, Pat Roche, en a fait l’annonce mardi, à Saint-Jean, avec Justin Campbell, directeur de la programmation de First Voice, un collectif autochtone qui milite pour la création d’un organe de contrôle indépendant de la police.

Le chef de police, Pat Roche, dirige la Force constabulaire royale de Terre-Neuve. Il a annoncé mardi la création d'un comité consultatif pour améliorer la relation entre les policiers et les communautés autochtones. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Nous avons encore besoin d’un organe de surveillance dirigé par des civils qui fournit à la police une orientation politique globale et proactive , affirme Justin Campbell. Mais le comité consultatif offre aux peuples autochtones une nouvelle façon de s’exprimer qui n'existait pas jusqu’à maintenant.

réLe 4 octobre dernier, First Voice a déposé un rapport  (Nouvelle fenêtre) réclamant une réforme importante de la force constabulaire. Ce document détaille 26 recommandations visant à renforcer la confiance du public à l'égard des services de police.

Depuis la publication du rapport, des membres de First Voice et la direction du corps de police se sont réunis à plusieurs reprises. Le comité annoncé mardi formalise ces discussions et permet à d’autres groupes et gouvernements autochtones d’y participer.

Des discussions difficiles

Ces discussions n’ont pas toujours été faciles. Nous ne nous sommes pas toujours entendus. Mais nous avons beaucoup appris les uns des autres grâce à ces conversations , affirme Justin Campbell, qui reconnaît que le nouveau partenariat pourrait être accueilli avec scepticisme.

Il promet toutefois qu’un rapport détaillant les progrès réalisés sera publié deux fois par an. Les rencontres du comité sont prévues tous les deux mois.

Justin Campbell est directeur de la programmation à First Voice, un collectif autochtone basé à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le chef Pat Roche avait déclaré à CBC , en juin dernier, qu'il ne croyait pas à l'existence du racisme systémique dans son service de police. Mardi, il a reconnu que le racisme systémique existe dans notre société et que notre organisation doit faire des démarches, apprendre ce qu’on peut de la coalition First Voice et du vécu de ses membres, et comprendre ce qui peut être amélioré .

Le chef Roche explique que la force constabulaire vise à améliorer la formation et la sensibilisation des agents, dont ceux qui dirigent le service de police, et recruter davantage de policiers autochtones.

Sur Twitter  (Nouvelle fenêtre) , mardi, après l’annonce, First Voice a félicité la police, mais a écrit qu’il est temps que le ministre provincial de la Justice, John Hogan, s’engage à créer un organe de contrôle indépendant de la police.

Ce dernier dit étudier la recommandation de First Voice, mais ne s’engage pas à la suivre.