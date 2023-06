Moncton a besoin de plus de variétés de logement et de loyers plus abordables

Moncton au Nouveau-Brunswick a besoin d’un plus grand nombre de logements à prix abordable pour les personnes seules et pour les familles, conclut un rapport préparé pour le conseil municipal.

Le rapport souligne l’aggravation du manque de logements abordables dans cette région métropolitaine qui connaît la plus forte croissance au pays, selon Statistique Canada.

Selon les auteurs du rapport, le prix moyen des maisons à vendre à Moncton est hors de la portée des ménages à revenus modestes ou faibles. Ils estiment qu’un revenu familial annuel de 90 000 $ est modeste.

Le rapport de 113 pages provient de la firme SHS Consulting qui a analysé des données sur l’offre et la demande de logements ainsi que sur la croissance et les revenus de la population.

La ville de Moncton manque de petites et grandes surfaces pour combler les besoins des personnes célibataires et des familles. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Voici les principales conclusions du rapport :

le prix moyen des maisons dans la région métropolitaine de Moncton a augmenté de 65,4 % de 2017 à 2022 pour atteindre 304 700 $;

le loyer moyen a augmenté de 38 % de 2016 à 2022 tandis que le taux d’inflation était de 18,6 % et que la croissance du revenu des ménages était de 17,8 %;

les locataires sont considérablement plus susceptibles d’avoir de la difficulté à payer un logement que les propriétaires de maison (33 % dans le cas des locataires contre 10 % dans le cas des propriétaires);

Il y avait 2687 personnes inscrites sur la liste d’attente pour un logement subventionné par le gouvernement provincial dans la région de Moncton, et 47,2 % d’entre elles sont des célibataires qui ne font pas partie de la catégorie des aînés alors que 67,4 % de ces logements sont prévus pour des familles.

Le rapport ajoute que la croissance rapide du prix des maisons a poussé plus de gens vers le marché locatif qui était déjà serré.

Trois écarts importants à corriger

L’expert-conseil principal Dalton Wudrick, qui a contribué au rapport, l’a présenté au conseil municipal de Moncton. Son équipe a déterminé trois écarts qu’il faut corriger.

Premièrement, il faut plus d’appartements en général parce que la demande pour ce type de logement augmente et que le taux d'inoccupation est inférieur à 3 % depuis plusieurs années.

L’industrie de la construction ne répond pas à la demande pour des appartements , a déclaré M. Wudrick.

Deuxièmement, la région a besoin d’appartements plus variés. Le rapport explique que la majorité des appartements ont deux chambres alors qu’il existe un grand besoin pour des appartements plus petits et qu’il en faut aussi de plus grands pour des familles nombreuses.

L'expert-conseil Dalton Wudrich a présenté le rapport de sa firme au conseil municipal de Moncton le 5 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Il y a beaucoup plus de grandes familles que de grands appartements , a souligné M. Wudrick en précisant que cette situation est particulièrement problématique pour les familles immigrantes.

Troisièmement, le rapport fait état d’un besoin pour des logements adaptés et qui ont des services de soutien pour les personnes à mobilité réduite et celles qui ont des problèmes de santé mentale. Pour corriger cet écart, les auteurs du rapport estiment que la collaboration du gouvernement provincial et des fournisseurs de service est indispensable.

Le rapport ajoute que plus de 4300 familles en 2021 comptaient une personne ayant un handicap physique. C’est une augmentation de 44 % depuis 2016. La hausse est de 59 % dans le cas des familles comptant une personne ayant un déficit cognitif.

En un peu plus de 20 ans, la population de Moncton devrait augmenter de 50 %. Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

Il faut agir parce que Moncton s’attend à ce que sa population augmente d’environ 50 % d’ici 2046, en grande partie grâce à l’immigration et à l’arrivée de personnes provenant d’autres provinces canadiennes.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, juge que le rapport sera utile pour planifier la croissance municipale et demander l’appui financier du gouvernement fédéral en matière de logements abordables.

Je pense que le gouvernement fédéral s'emploie actuellement à faire en sorte que cet argent commence à être acheminé vers des communautés comme la nôtre qui en ont désespérément besoin , a-t-elle déclaré lundi.