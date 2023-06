Les activités de charbon sidérurgique de Teck Resources généreraient de l’intérêt

La minière Teck Resources dit avoir reçu « un certain nombre » de manifestations d'intérêt au sujet de potentielles transactions impliquant ses activités de charbon sidérurgique, alors qu'elle s'efforce de scinder ces actifs de ses activités de métaux de base .

La société établie à Vancouver affirme que son conseil d'administration et son comité spécial indépendant examineront et évalueront les propositions reçues afin de déterminer si elles sont dans le meilleur intérêt des actionnaires de Teck et des autres parties prenantes.

En avril, Teck a annulé la tenue d'un vote de ses actionnaires sur un plan de scission de la société en deux entités, Teck Metals et Elk Valley Resources, cette dernière devenant responsable des activités de charbon sidérurgique, après qu'il soit devenu évident qu'elle n'avait pas le soutien requis pour faire adopter sa proposition.

Plus tôt cette année, le géant suisse des matières premières Glencore a fait une offre publique d'achat non sollicitée sur la société, mais le conseil d'administration de Teck a rejeté l'offre. Celle-ci aurait vu les actionnaires recevoir une participation dans une société regroupant les activités métallurgiques des deux sociétés ainsi qu'un choix d'espèces ou d'actions dans une société qui aurait regroupé leurs actifs charbonniers.

Teck est contrôlée par la famille Keevil, qui détient les actions de catégorie A de la société avec la société japonaise Sumitomo Metal Mining.

Le président émérite de Teck, Norman Keevil, avait affirmé que la proposition de Glencore n'était pas bonne et survenait à un mauvais moment, tout en ajoutant qu'il était prêt à discuter d'autres accords possibles une fois que la société aurait terminé son propre plan de scission de ses activités.